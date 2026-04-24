中職／朱迦恩跑出聯盟史上第1萬5000盜 還記得1萬盜是誰嗎？

中職聯盟史上的第1萬5000次盜壘成功，誕生在亞太棒球場，今天由統一獅隊朱迦恩第二局盜二壘成功，在聯盟歷史上留名。

4月22日由林子偉跑出第1萬4999盜，已到聽牌階段，昨天澄清湖棒球場進行的味全龍、台鋼雄鷹隊全場0盜，將紀錄留待今天，而原本三地賽事有兩地因雨延賽，只剩亞太棒球場的賽事順利開打。

面對雄鷹先發投手艾速特，朱迦恩第二局擔任首位打者敲出安打，一出局後在陳聖平的打席，朱迦恩盜二壘成功，跑出聯盟第1萬5000盜。

聯盟史上第5000盜主人為興農牛隊曾華偉，在2000年6月24日跑出，第1萬盜則是來自2013年7月11日兄弟象隊周思齊，他同時也是9000盜的締造者。