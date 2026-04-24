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日職／閃歐力士？日媒推估徐若熙5月1日回歸一軍對樂天
效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙4月18日被降下二軍，根據日本媒體Sponichi Annex報導，他預計最快會在5月1日起面對樂天金鷲隊的系列賽回歸，閃過前役為他帶來重傷害的歐力士隊。
徐若熙的前一場出賽在17日面對歐力士，先發1.2局被敲包括2轟在內的6安打，慘失7分都是責失分，賽後防禦率暴漲到4.91。
軟銀在18日將徐若熙降下二軍，最快可重新登錄一軍的時間是28日，但軟銀在28、29日碰上的對手不是別人，正好就是歐力士，因此日本媒體推估軟銀將會讓徐若熙避開歐力士，在5月1日起與樂天的3連戰回歸。
根據報導指出，徐若熙這段時間預計不會在二軍出賽，而是針對球團給的課表調整，包括以網球拍對牆擊球，為下一場在一軍回歸準備。
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