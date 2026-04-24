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中職／味全龍5月初本季首度「攻蛋」 應援陣容加碼2韓援

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍將於5月5、6日將本季首度在台北大巨蛋作東，邀請韓職啦啦隊雙姝姜秀京與車睿娜擔任應援嘉賓。圖／味全龍隊提供
味全龍將於5月5、6日將本季首度在台北大巨蛋作東，邀請韓職啦啦隊雙姝姜秀京與車睿娜擔任應援嘉賓。圖／味全龍隊提供

味全龍將於5月5、6日將本季首度在台北大巨蛋作東，啦啦隊陣容將有外援，邀請韓職培證英雄隊啦啦隊雙姝姜秀京與車睿娜擔任應援嘉賓，這是兩位首次登上中華職棒應援舞台，除了一同應援外，也準備了精彩豐富的表演。

甜美的外型與活潑開朗的個性，讓兩人在南韓被稱為「氣氛製造機」，透過生動有感染力的應援演出，總能迅速凝聚現場熱度，成為球迷關注的焦點。

姜秀京以鮮明的大E人性格與滿滿活力著稱，搭配如洋娃娃般的童顏外貌，在韓網享有「魔法少女」之稱；同時因為擅長Hip Hop舞風，展現出與外表截然不同的反轉魅力。車睿娜則以標誌性的清純微笑為人所知，兼具力量感十足的舞蹈實力與爆棚的可愛魅力，舞台表現亮眼，深受粉絲喜愛。

兩位即將登上台北大巨蛋應援，對於兩人的首次中職應援，姜秀京與車睿娜表示非常興奮，為了擔任應援嘉賓，她們正積極練習應援舞蹈，且兩天中場將合體舞蹈表演，期望能透過她們讓現場的氣氛達到高點，並助陣味全龍拿下勝利。

台北 南韓 啦啦隊

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