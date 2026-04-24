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日職／林安可仍在適應日本投手 西武打教點出「棒頭下沉」課題

中央社／ 台北24日電
林安可的日本職棒首轟已經出爐，然而打擊穩定度仍待提升。圖截自X
林安可的日本職棒首轟已經出爐，然而打擊穩定度仍待提升。圖截自X

西武隊台灣野手林安可日本職棒首轟已經出爐，然而打擊穩定度仍待提升，日本媒體特別訪問西武總教練、打擊教練，點出目前林安可還在適應日本投手，若能改善「棒頭下沉」就能有所改變。

林安可今年轉戰日職後，20場出賽敲出15支安打，包含1發再見全壘打，打擊率2成08、上壘率2成69，整體攻擊指數（OPS）為0.616，在符合規定打席的太平洋聯盟打者中排在後段。

日本媒體「Sportsnavi」記者中島大輔撰文分析林安可的狀況，詢問對於包含林安可在內的洋將表現時，西武總教練西口文也回答：「大概會先觀察1個月左右。」

西口文也指出，林安可具有長打潛力，但目前也有需要適應的地方，「速球會打成界外，低角度的壞球也會揮棒。但從打擊練習來看，他的揮棒型態並不差。」

打擊教練立花義家進一步分析，林安可的課題在於應對對手的高低配球，「如果追打高角度壞球，低角度的球路也會難以判斷，高低角度的視覺觀察是連動的。」

不過林安可擊球初速仍然很棒，立花義家指出：「安可的擊球力道很強，只要微調揮棒時的狀況就可以變得更好。」立花隨後詳細解釋，林安可原本不是揮大棒的類型，面對壞球也能夠收棒，但現在因為棒頭下沉，導致一揮棒就不得不完成。

林安可則表示，來到日職後，並沒有刻意做出跟台灣時期不同的事情，「只是現在遇到的全是第一次見面的投手，還在適應球路。因為不夠熟悉，目前還沒辦法全力揮擊，先以對應為主。等習慣之後，對自己的揮棒會更有自信。」

西武 林安可 日本

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