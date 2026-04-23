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金牌數再創新高 新北接棒116年全中運「新之所向」正式啟動

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
115全中運游泳國女組50公尺蝶式，新北福和國中學生李姵璇奪金，以28秒19破大會紀錄。圖／新北市體育局提供
115全中運游泳國女組50公尺蝶式，新北福和國中學生李姵璇奪金，以28秒19破大會紀錄。圖／新北市體育局提供

115年全國中等學校運動會於今天落幕，新北市副市長劉和然代表接下會旗，象徵116年全中運由新北市接棒承辦。面對全國矚目的學生體育盛會，新北市以「新之所向」為核心標語，宣示將以嶄新視野與城市能量，迎接全國青年運動好手齊聚，點燃下一波青春競技熱潮。

劉和然表示，此屆賽會看見全國中學生在場上拚戰的身影，每一次衝刺、每一次出手，都是對夢想最純粹的投入。無論成績高低，選手們所展現的堅持與熱情，正是運動最動人的價值。本屆主辦單位嘉義縣的用心籌辦，讓選手能在優質環境中盡情發揮，留下難忘回憶。

劉和然強調，新北市將延續這分感動與榮耀，全力投入116年全中運籌備工作，從場館整備、賽事規畫到服務品質全面升級，打造讓選手安心競技、突破自我的舞台。「新之所向」不只是口號，更象徵新北市對未來體育發展的承諾，期盼每一位選手在新北找到方向、突破極限，讓青春在賽場上盡情綻放。

體育局表示，此屆賽事中，新北市代表隊表現亮眼，截至23日下午4時，累計124金100銀134銅，總獎牌數共358面，競賽種類錦標第一名共16校，金牌數124面已超越去年121面，展現堅強實力與團隊凝聚力。

田徑場上最大亮點，來自明德高中的林子婕在國女組100公尺跨欄上演震撼全場的「破紀錄三部曲」，預賽跑出13秒46刷新大會紀錄，準決賽再以13秒36突破，決賽更飆出13秒30的驚人成績，三度改寫紀錄、強勢摘金，完成全中運三連霸壯舉。她用速度寫下榮耀，用實力證明極限可以被不斷超越，也為青春留下最熱血的註解。

115全中運田徑國女組100公尺跨欄，明德高中學生林子婕奪金，以13秒30寫下三連霸並破大會紀錄。圖／新北市體育局提供
115全中運田徑國女組100公尺跨欄，明德高中學生林子婕奪金，以13秒30寫下三連霸並破大會紀錄。圖／新北市體育局提供

115全中運田徑國男組4x100公尺接力光榮國中奪金，以42秒09破大會紀錄，由左至右分別是陳予澤、王凱捷、邱帥錠、江東澔。圖／新北市體育局提供
115全中運田徑國男組4x100公尺接力光榮國中奪金，以42秒09破大會紀錄，由左至右分別是陳予澤、王凱捷、邱帥錠、江東澔。圖／新北市體育局提供

新北以「新之所向」為116年全中運核心標語，將以嶄新視野與城市能量，迎接全國好手齊聚點燃青春競技熱潮。圖／新北市體育局提供
新北以「新之所向」為116年全中運核心標語，將以嶄新視野與城市能量，迎接全國好手齊聚點燃青春競技熱潮。圖／新北市體育局提供

115年全中運圓滿落幕，新北市副市長劉和然代表接旗，象徵116年全中運由新北市接棒承辦。圖／新北市體育局提供
115年全中運圓滿落幕，新北市副市長劉和然代表接旗，象徵116年全中運由新北市接棒承辦。圖／新北市體育局提供

115全中運游泳國男組400公尺自由式，林口國中學生蘇柏陵奪金，以3分58秒51破大會紀錄。
115全中運游泳國男組400公尺自由式，林口國中學生蘇柏陵奪金，以3分58秒51破大會紀錄。

115全中運射箭新北三民高中許芯慈率隊完成三連霸，並破三項大會紀錄，寫下高中生涯完美句點。圖／新北市體育局提供
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全中運 劉和然 新北

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