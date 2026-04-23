中職／陳文杰大爆發4安鐵支 助雄鷹逆轉勝龍隊再度並列第1

台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場迎戰味全龍隊，開路先鋒陳文杰全場4個打席都是安打，攻下1分打點，7局下關鍵第4安帶動攻勢逆轉戰局，雄鷹終場以4：3獲勝，兩隊勝差歸零，再度並列上半季排名第1。

龍隊面對雄鷹洋投坎南，2局上展開首波攻勢，王順和、張政禹、曾聖安、郭天信先後揮出一壘打，單局4安攻下兩分。

龍隊4局上攻勢再起，王順和揮出一壘打後，靠張政禹、蔣少宏內野滾地球推進三壘，曾聖安揮出內野安打，龍隊再下一城，拉大成3：0領先。

雄鷹前3局無法突破龍隊洋投梅賽鍶的封鎖，4局下王柏融揮出二壘打帶動攻勢，曾昱磬、董秉軒、陳世嘉、陳文杰接力安打攻下兩分，中斷跨場連續13局掛零紀錄。

雄鷹7局下面對龍隊中繼投手林子昱展開反攻，陳文杰率先二壘打，個人單場第4安出爐，再靠曾子祐安打、 吳念庭高飛犧牲打攻下1分追成3：3，接著魔鷹被故意保送，王柏融內野滾地球攻下致勝分；坎南先發7局，被揮出8支安打、失3分，奪下本季首勝，終止跨季4連敗。

龍隊終止3連勝，上半季戰績11勝6敗，雄鷹2連戰打平後11勝1和6敗，兩隊在上半季並列領先。

中職歷年累積14999次盜壘成功，王柏融7局下盜壘失敗，兩隊其餘球員無人嘗試盜壘，史上第15000盜紀錄最快明天才會出爐；王柏融此役4打數1安打，生涯全壘打數仍是99支。