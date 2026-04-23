快訊

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／37歲筠熹霸氣回嗆酸民啦啦隊年齡歧視 別活在舊觀念裡！

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩筠熹。 圖取自筠熹IG
樂天女孩筠熹。 圖取自筠熹IG

樂天女孩筠熹自2020年加入後，以活潑搞怪、無包袱形象深受球迷喜愛，不過她今天透過個人社群向酸民反擊，強調不應用年齡去定義一個人，直言年紀大不該成為攻擊女孩藉口，並呼籲球迷應多多愛護在職業賽事辛苦應援的女孩們。

目前37歲的筠熹本名鄭筠熹，她今天在社群上吐露心聲，直言不明白為何許多人還活在用年紀攻擊人的時代，要用年紀去定義一個人，「如果說因年紀大跳不動，或明顯跟年輕女孩在體力上有落差，自然而然便會被淘汰。」

筠熹希望大家別一直活在舊觀念裡，老說年紀大不能怎樣又怎樣，「出錢請我們來應援的球團們都沒說話了，沒出錢甚至沒支持的其實就沒你什麼事了。」筠熹最後也呼籲球迷，所有在大熱天跳應援的啦啦隊都相當辛苦，請多多愛護女孩們。

筠熹的貼文下方吸許多球迷留言支持，「酸民終究是酸民，不需要讓他們影響心情，開心最重要！」更有人舉昨日創下史上最年長代打開轟紀錄的富邦悍將42歲老將王勝偉為例，強調「年齡不是重點，能力才是」。

啦啦隊女孩經常遭酸民惡意攻擊，富邦悍將啦啦隊成員丹丹先前也因網友對其身材指指點點，在個人社群吐露心聲，表示即使自己的身材並非完美，但無損自己對於舞台的熱愛，只要獲得機會，自己就會努力出現在大家面前。

相關新聞

中職／37歲筠熹霸氣回嗆酸民啦啦隊年齡歧視 別活在舊觀念裡！

樂天女孩筠熹強調年齡不應成為評價一個人的標準，呼籲大家打破舊觀念，支持在職業賽事中辛苦工作的女孩們。她反擊酸民言論，並指出只有實力才是關鍵。

日職／林安可在洋聯打擊榜暫居27 球評舉大谷赴美為例分析未來

日本職棒新球季開打近1個月，西武獅隊台灣好手林安可目前打擊率2成08，在太平洋聯盟打擊排行榜名列27，日職專欄作家中島大輔表示，開季至今洋聯6隊除了去年雙冠王、日本火腿隊雷耶斯（Franmil Reyes）之外，其他外籍打者都十分艱難。

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

美國國家航空暨太空總署（NASA）現役太空人林琪兒，應美國在台協會（AIT）邀請來台訪問，颳起「太空人旋風」，外界最感好奇的拜訪行程是，24日林琪兒為什麼會在桃猿主場開球？

中職／投手李育朋無照酒駕 樂天桃猿火速終止契約並致歉

中華職棒樂天桃猿隊投手李育朋無照酒駕肇事，球團今天公告已終止契約，並向外界致歉，未來將透過內部教育，加強球隊全體法治意識

棒球／KANO發源地職棒熱潮再起 嘉市棒球場昨晚首場比賽湧逾6千球迷

歷經去年登陸嘉縣布袋鎮的丹娜絲颱風重創，修復重生，擁有百年歷史的嘉義市KANO棒球場，再度點燃職棒熱情。中華職棒例行賽昨晚在KANO棒球場開打，由戰績並列龍頭的味全龍對上台鋼雄鷹，最終味全龍以8比0完封對手，精彩表現為新一波賽季熱潮揭開序章。

中職／味全魔神龍5局9K強力封鎖 台鋼本季首度遭完封

並列戰績龍頭的味全龍與台鋼雄鷹今天在嘉義棒球場交手，味全靠著先發投手魔神龍先發5局就送出9次奪三振，加上接力的牛棚未讓台鋼擊出任何安打，最終就以8：0輕取台鋼，也賞給台鋼本季首度的完封敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。