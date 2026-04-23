中職／37歲筠熹霸氣回嗆酸民啦啦隊年齡歧視 別活在舊觀念裡！

樂天女孩筠熹自2020年加入後，以活潑搞怪、無包袱形象深受球迷喜愛，不過她今天透過個人社群向酸民反擊，強調不應用年齡去定義一個人，直言年紀大不該成為攻擊女孩藉口，並呼籲球迷應多多愛護在職業賽事辛苦應援的女孩們。

目前37歲的筠熹本名鄭筠熹，她今天在社群上吐露心聲，直言不明白為何許多人還活在用年紀攻擊人的時代，要用年紀去定義一個人，「如果說因年紀大跳不動，或明顯跟年輕女孩在體力上有落差，自然而然便會被淘汰。」

筠熹希望大家別一直活在舊觀念裡，老說年紀大不能怎樣又怎樣，「出錢請我們來應援的球團們都沒說話了，沒出錢甚至沒支持的其實就沒你什麼事了。」筠熹最後也呼籲球迷，所有在大熱天跳應援的啦啦隊都相當辛苦，請多多愛護女孩們。

筠熹的貼文下方吸許多球迷留言支持，「酸民終究是酸民，不需要讓他們影響心情，開心最重要！」更有人舉昨日創下史上最年長代打開轟紀錄的富邦悍將42歲老將王勝偉為例，強調「年齡不是重點，能力才是」。

啦啦隊女孩經常遭酸民惡意攻擊，富邦悍將啦啦隊成員丹丹先前也因網友對其身材指指點點，在個人社群吐露心聲，表示即使自己的身材並非完美，但無損自己對於舞台的熱愛，只要獲得機會，自己就會努力出現在大家面前。