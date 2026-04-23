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日職／林安可在洋聯打擊榜暫居27 球評舉大谷赴美為例分析未來

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林安可在洋聯打擊榜暫居27。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可在洋聯打擊榜暫居27。 DAZNTaiwan畫面提供

日本職棒新球季開打近1個月，西武獅隊台灣好手林安可目前打擊率2成08，在太平洋聯盟打擊排行榜名列27，日職專欄作家中島大輔表示，開季至今洋聯6隊除了去年雙冠王、日本火腿隊雷耶斯（Franmil Reyes）之外，其他外籍打者都十分艱難。

洋聯目前符合打擊排行榜上榜條件只有30人，包括3名外籍球員，雷耶斯打擊率3成01暫居第6，羅德隊索托（Neftali Soto）2成30名列24，再來就是林安可。

中島認為今年加盟各隊的外籍打者，目前只有林安可進榜，從這個現象看來，外籍新兵更是舉步維艱。

西武目前戰績10勝1和12敗，在洋聯排名第5，林安可出賽20場，合計72次打數15支安打，包括1支全壘打、7支二壘打，攻下4分打點，吞下17次三振，整體攻擊指數（OPS）0.616在洋聯名列26。

中島指出，外籍打者近年表現並不理想，原因有很多，除了日職投手等級提升，還包括原因還包括美國職棒3A比賽水準下降，導致難以找到有天賦的球員，以及日圓貶值造成引進頂級球員更加困難。

他認為「投手等級」就是林安可還未進入狀況的原因，林安可最近也提到：「和我來到日本前想像的一樣，他們都是高水準的投手。」

林安可4月12日羅德隊之戰轟出再見全壘打，日職生涯首轟出爐；中島表示，這支全壘打完美展現林安可的優勢，以及巨大潛力，這種天賦也是他在台灣繳出頂尖成績之因。

中島指出，林安可作為強棒擁有極高潛力，然而「脆弱」也顯而易見，這是4月下旬的情況；西武監督西口文也雖稱讚林安可的再見全壘打，但也提到他的打擊姿勢不差，卻常把速球打成界外球，也常揮棒打低球。

中島認為林安可還需時間適應日職，還舉出大谷翔平、鈴木誠也的例子，如果能夠適應異國的新環境，就能累積新知識，進一步提升球技。林安可也說：「這涉及到心理因素，在不了解投手球路的情況下，無法全力揮棒，一旦適應就能更有信心揮棒。」

中島表示，林安可目前表現不佳，但擁有巨大潛力，對他的未來發展抱持更樂觀態度。

日職 日本 林安可

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