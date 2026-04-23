中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

美國國家航空暨太空總署（NASA）現役太空人林琪兒，應美國在台協會（AIT）邀請來台訪問，颳起「太空人旋風」，外界最感好奇的拜訪行程是，24日林琪兒為什麼會在桃猿主場開球？

樂天桃猿已官宣預告，「4/24 開球嘉賓是史上首位台灣出生NASA太空人林琪兒醫師（Dr. Kjell Lindgren ）。這次讓我們跟著林琪兒醫師，一起跨越星際。從星辰到故鄉島嶼的紅土，建構屬於樂天桃猿感動的夜晚。」

據本報記者掌握，猿隊啦啦隊女孩參與海外活動，都會跟AIT有互動交流，雙方建立良好的互信關係，這次剛好有這個千載難逢的機緣，球團特別情商邀請林琪兒來桃猿主場開球，但只開球不會受訪。球團也很感謝AIT玉成，這肯定是空前的開球嘉賓。

桃猿球團非常慎重，官方社群特別介紹林琪兒出生於台北，曾兩度執行太空任務，在宇宙中停留了整整 311 天，還親手拍下台灣壯麗的影像，在寂靜的星際中守護著家鄉。

太空人林琪兒開球的訊息公布，球迷留言踴躍，「襪靠，台灣棒球首次有太空人開球!!!」、「哇~~另一種天花板等級的開球嘉賓」、「真的多元宇宙了，樂天桃猿戰績也要坐上火箭直奔太空」、「好奇他會怎麼降落投手丘，哈」。

林琪兒22日到中央大學秉文堂演講與學生展開近距離交流，他跟學生說，「我也期待看到其中你們有一些人飛向月球」，博得滿堂掌聲。

中央大學也在官網分享林琪兒與學校師生交流的故事，他年輕時空軍生涯受挫，多年後回望，卻有了全新體悟，認為那段經歷反而成為人生的轉機。並以自身經驗勉勵學生，努力不僅是為了實現目標，更是為自己創造機會，讓未來有更多可能。他勉勵年輕學子堅持興趣與夢想，勇敢投入太空探索領域。現場一名學生分享，5年前曾寫信寄至NASA，如今終於親眼見到Lindgren本人，鼓起勇氣遞上信件影本。

林琪兒媽媽是台灣人，林在台灣出生，父親是瑞典裔美國人，英文名Kjell Lindgren是瑞典常見的姓氏，Kjell原意為「鍋」或「頭盔」，林琪兒的姓Lindgren，Lind是小葉椴，是瑞典很常見的樹。