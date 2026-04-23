中職／投手李育朋無照酒駕 樂天桃猿火速終止契約並致歉

中華職棒樂天桃猿隊投手李育朋無照酒駕肇事，球團今天公告已終止契約，並向外界致歉，未來將透過內部教育，加強球隊全體法治意識。

樂天桃猿隊今天在官網發布公告，「針對4月19日發生的李育朋選手無照酒駕車禍事件，依照球團與球員契約約定於本月22日終止合約。球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。」

球團表示，今後持續邀請第三方機構定期進行包括法治在內的講座，致力於內部教育的落實。另外，為進一步加強球隊全體意識，將對所有員工提供相關講座與指導。

李育朋是2025年猿隊在中職季中選秀的第4指名選手，同年8月完成簽約，合約內容為簽約金新台幣250萬元、月薪7萬元，附帶激勵獎金75萬元，在一、二軍尚未留下出賽紀錄。