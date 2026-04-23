聽新聞
0:00 / 0:00
中職／投手李育朋無照酒駕 樂天桃猿火速終止契約並致歉
中華職棒樂天桃猿隊投手李育朋無照酒駕肇事，球團今天公告已終止契約，並向外界致歉，未來將透過內部教育，加強球隊全體法治意識。
樂天桃猿隊今天在官網發布公告，「針對4月19日發生的李育朋選手無照酒駕車禍事件，依照球團與球員契約約定於本月22日終止合約。球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。」
球團表示，今後持續邀請第三方機構定期進行包括法治在內的講座，致力於內部教育的落實。另外，為進一步加強球隊全體意識，將對所有員工提供相關講座與指導。
李育朋是2025年猿隊在中職季中選秀的第4指名選手，同年8月完成簽約，合約內容為簽約金新台幣250萬元、月薪7萬元，附帶激勵獎金75萬元，在一、二軍尚未留下出賽紀錄。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。