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棒球／KANO發源地職棒熱潮再起 嘉市棒球場昨晚首場比賽湧逾6千球迷
歷經去年登陸嘉縣布袋鎮的丹娜絲颱風重創，修復重生，擁有百年歷史的嘉義市KANO棒球場，再度點燃職棒熱情。中華職棒例行賽昨晚在KANO棒球場開打，由戰績並列龍頭的味全龍對上台鋼雄鷹，最終味全龍以8比0完封對手，精彩表現為新一波賽季熱潮揭開序章。
這場職棒例行賽首戰共吸引6433名球迷進場觀賽，入座率達8成，場內氣氛熱烈，久違的加油聲與歡呼聲再次回蕩球場，象徵嘉義棒球文化的強勢回歸。隨著比賽開打，不僅球迷熱情回籠，也讓地方再次感受到職棒帶來的凝聚力與活力。
棒球場去年7月遭丹娜絲颱風侵襲，場地設受損，導致中職賽事一度停擺，球迷苦等近2個月。市府加速修復，完成安全評估，球場去年9月10、11日重新迎接職棒賽事，2日合計吸引逾萬名球迷進場，成功宣告復出。
今年賽季，棒球場從昨晚至9月，將舉辦共10場中職例行賽，成為雲嘉南地區最密集、最受矚目比賽場地。嘉義市交通地理位置居中，加上交通便利與球場設備完善，觀光及服務業小吃多，物價便宜，成為各球團青睞的重要比賽據點。
此外，賽事經驗顯示，來自台南統一獅擁有龐大在地球迷，每當該隊作客嘉義，總能吸引大批支持者跨縣市進場觀賽，進一步帶動周邊商機。餐飲、住宿與交通需求同步升溫，顯見職棒賽事對地方經濟具有顯著推升效果。嘉義是台灣棒球發展原鄉，KANO是地方深具歷史意義象徵。從基層棒球到職業賽事，棒球融入市民生活，成為跨世代共同記憶。如今球場修復啟用，不僅喚回老球迷的情感，也吸引年輕族群進場體驗。
《獅王背後的故事》
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