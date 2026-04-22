中職／味全魔神龍5局9K強力封鎖 台鋼本季首度遭完封

並列戰績龍頭的味全龍與台鋼雄鷹今天在嘉義棒球場交手，味全靠著先發投手魔神龍先發5局就送出9次奪三振，加上接力的牛棚未讓台鋼擊出任何安打，最終就以8：0輕取台鋼，也賞給台鋼本季首度的完封敗。

本季首度先發面對富邦主投5.1局未失分但卻無緣勝投的魔神龍，今天總算獲得打線的支援，首局味全打線面對台鋼先發投手後勁就打了整整10個人次，單局靠著5支安打與一次四壞球保送拿下5分。

不僅打線爭氣，魔神龍今天投球表現也搶眼，在前5局就送出9次奪三振，其中包括第四局在面對滿壘失分危機時，三球三振了高聖恩，化解了本場比賽最大的失分危機，反觀味全龍也在第3、5局都有分數進帳，取得8：0的大幅領先。

在魔神龍投完5局0失分功成身退後，接替上場的牛棚投手也聯手封鎖台鋼打線，包括呂偉晟、王伯洋、李超、吳君奕各投1局都未被擊出安打上壘，其中3局還讓台鋼打者三上三下，最終味全也以8：0取勝，拉開與台鋼勝差，獨居戰績龍頭。