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中職／桃猿劉家翔5局失1分非責失 奪生涯首勝謝隊友援護

中央社／ 台北22日電
劉家翔。 樂天桃猿臉書
劉家翔。 樂天桃猿臉書

樂天桃猿隊22歲年輕投手劉家翔本季初登板，先發5局僅1分非責失的表現壓制富邦悍將隊，幫助球隊以4比2拿下勝利，也奪得中華職棒一軍生涯首勝，賽後感謝隊友分數援護。

劉家翔過去在一軍3次登板都是先發，僅2025年5月4日曾投滿5局，當時失1分無關勝敗，今天劇本沒有重演。

劉家翔開賽投出6上6下，第3局雖然被敲2支安打加上隊友失誤變成滿壘，但他以雙殺、外野飛球出局降低失血程度，只掉1分；後續第4、第5局，劉家翔也僅被敲出1支安打。

劉家翔以51球投滿5局退場，被敲3支安打，另有2次三振，失掉1分非自責，加上隊友在前5局幫忙打下4分，讓他奪下生涯第一勝。

賽後站上MVP舞台，劉家翔接受主持人訪問時表示，拿下首勝的感覺很不真實，「謝謝隊友幫我打下分數。」中間面對滿壘局面，心中只想著把球丟到捕手要的位置，「希望我可以每一場表現都這麼穩定。」

樂天桃猿

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