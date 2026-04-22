中職／宋晟睿三分砲炸裂 中信兄弟逆轉統一獅奪本季首度連勝

在近3場比賽合計僅拿下1分，其中包括前一場面對中信兄弟創下難堪的無安打紀錄後，統一7-ELEVEn獅隊今天再戰中信兄弟首局就靠著林子豪、潘傑楷連續安打取分終止得分荒，但中信在七局上半灌進6分，其中包括宋晟睿的三分砲，逆轉戰局，最終以7：2拿下球隊本季首度2連勝。

中信在日前寫下隊史開季最快12敗（15場）紀錄後，前一場面對統一總算止敗，且投手群還聯手封鎖統一打線完成無安打賽事，至於統一則是在近3場比賽合計僅拿下1分，打線全面熄火。

雙方今天繼續在亞太棒球場交手，首局統一就擺脫打擊低潮，靠著林子豪、潘傑楷連續安打先馳得點，第四局朱迦恩更是擊出個人本季第2轟、生涯第8轟，幫助統一取得2：0領先。

不過7局上統一在換下先發6局無失分的銳力獅後，改由鄭副豪登板中繼，但卻遭到岳政華、黃韋盛接連敲出安打失掉1分，又在面對許基宏時投出四壞球保送，在未解決任何一個出局數的情況下，就被換下場改由吳承諭接替投球，但卻無法擋下中信打線，在王政順、高宇杰接連擊出安打後，宋晟睿更是一棒打出全壘打牆外，送回壘上兩名隊友，幫助中信單局灌進6分逆轉戰局。

最終統一打線也未能突破中信牛棚封鎖，以5分差距敗下陣來，苦吞4連敗，至於中信則是收下本季首度的2連勝，中信羅戈今天先發6局被擊出5支安打包括1支全壘打失掉2分，順利收下賽季首勝，也當選單場MVP。