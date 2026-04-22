中職／42歲王勝偉代打全壘打無力回天 樂天桃猿劉家翔奪生涯首勝

樂天桃猿今天與富邦悍將在桃園棒球場進行2連戰的第二場比賽，昨天以6：1贏球的樂天，本場比賽派出22歲的劉家翔進行本季一軍首度先發，在主投5局僅失1分，以及打線前五局就攻下4分助拳下，最終樂天就以4：2賞給富邦2連敗，劉家翔也順利拿下生涯首勝。

22歲的劉家翔是樂天在2022年選秀會第三輪選入，過去兩個賽季合計僅出賽3場都是先發登板，但都未能順利奪下職業生涯首勝，今天則是他本季首度在一軍先發登板，在前兩局他就讓富邦打線6上6下。

反觀樂天打線在首局就靠著何品室融、陳晨威的安打先馳得點，力挺劉家翔，第二局富邦先發投手游霆崴則是出現亂流，先是對李勛傑投出四壞球保送，又接連被劉子杰、馬傑森擊出安打，加上宋嘉翔的高飛犧牲打，前兩局打完樂天已經取得3：0領先。

而劉家翔也在前5局投完被擊出3支安打僅失1分後，於球隊領先的情況下退場，儘管富邦在第8局靠著代打的42歲王勝偉擊出本季首轟追回1分，但最終樂天仍是以4：2勝出，劉家翔也收下生涯首勝，至於前一場比賽才敲出生涯首安的劉子杰，今天則是演出單場3安打的猛打賞。