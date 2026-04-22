韓職／王彥程生涯首度挨轟 5局失3分等不到援護吞敗

韓國職棒韓華鷹隊台灣投手王彥程今天首度挨轟，靠著6次三振控制局面，最終投出5局失3分的表現，然而自家打線遭封鎖，最終以0比3敗給LG雙子隊，王彥程吞下2連敗。

王彥程今天局局都讓首名打者上壘，前2局都是開局先投出保送，首局沒有掉分，然而第2局卻被宋燦義敲出一發2分砲，先丟掉分數。

3局下王彥程開局被連敲2支安打，但接下來靠著三振先回穩，第2次的三振後捕手又成功盜壘阻殺，解除失分危機；4局下則是保送、三振之後，雖然被敲出安打，但對方太積極搶壘，跑者在三壘前、打者在二壘上被觸殺出局，1個安打換回2個出局數。

第5局王彥程先被敲出安打，隨後對方犧牲觸擊、三振抓到2個出局數，接下來被打到外野的飛球，球打到外野手手套彈出，紀錄上成為安打，讓王彥程丟掉第3分，隨後才抓到第3個出局數。

王彥程最終以93球投完5局，被敲6支安打包含1轟，丟掉3分責失，另有6次三振、2次四壞保送，隨著隊友1分未得，韓職生涯在2連勝後吞下2連敗，賽後防禦率2.28。