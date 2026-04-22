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棒球／亞運主場地豐橋球場偏遠且老舊 中日龍上周才來「下鄉」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運棒球主球場豐橋市民球場。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球主球場豐橋市民球場。記者葉姵妤／攝影

2026年愛知─名古屋亞運棒球賽事，主球場安排在已有46年歷史的豐橋市民球場，場地設施較為老舊，且距離名古屋市區車程超過一個半小時，上周日職中日龍隊才來此處進行一年一度的下鄉賽事。

今年亞運由棒球強權日本擔任地主，但包括名古屋巨蛋及瑞穂公園棒球場在這次賽會都無法使用，棒球賽事安排在兩個地處較偏遠的市民球場，主球場為豐橋市民棒球場，副場地在岡崎市民球場，兩地間車程也要一小時，擔任賽會技術代表的葉志仙坦言「覺得滿可惜也滿遺憾。」

豐橋市民棒球場將舉行棒球金牌戰，這座球場也是中日龍隊安排一年一度「下鄉」賽事的比賽場地，自2002年起進行首戰，今年第19度在此地進行例行賽，於本月14日對上廣島隊，吸引滿場11226名球場進場。

葉志仙指出，先前就有代表亞洲棒球總會來看過場地，對於兩座老舊球場提供許多改善計畫，場方也很盡力把場地做到比較適合比賽的要求，「球場裡不算小，場內規格算滿標準，但球場規模沒有那麼大。」

今天考察團再來到球場時，包括界外區的人工草皮已翻新、內野黑土也重鋪，內外野交界處及外野草皮都有重新整平。中日龍上周的賽事就是在整理後的球場比賽。接下來場地將持續進行相關改善，亞棒總預計會在7月再來做最後確認。

另外需注意的則是主場地屬於逆風，葉志仙透露，這座球場要出現全壘打的機率不高，會將相關資訊提供給中華隊，而中華隊預計也會在8月進行移地訓練，提早適應類似的場地。過去在豐橋球場舉辦的19場日職賽事中，共計出現43發全壘打。

中華隊在上屆杭州亞運棒球賽爭金失利，本屆繼續力拚暌違20年的亞運金牌，葉志仙透露，代表隊的組成仍會以業餘選手、職棒球員及旅外球員組成，因應有職棒選手參賽的狀況，正式名單可能較晚才能確認。 

豐橋市民球場室內牛棚。記者葉姵妤／攝影
豐橋市民球場室內牛棚。記者葉姵妤／攝影

豐橋市民球場設施較為老舊，球員休息室空間較小。記者葉姵妤／攝影
豐橋市民球場設施較為老舊，球員休息室空間較小。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球主球場豐橋市民球場。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球主球場豐橋市民球場。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球主球場豐橋市民球場，草皮種植不到一個月。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球主球場豐橋市民球場，草皮種植不到一個月。記者葉姵妤／攝影

豐橋市民球場球員席。記者葉姵妤／攝影
豐橋市民球場球員席。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球主球場豐橋市民球場。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球主球場豐橋市民球場。記者葉姵妤／攝影

中日龍 棒球 亞運

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