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橘子岸到頂超級馬拉松澳洲高爾拔頭籌 刷新賽事新紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
澳洲超馬傳奇高爾以18時21分成績 獲得橘子岸到頂超馬177公里菁英組冠軍。圖／橘子關懷基金會提供
澳洲超馬傳奇高爾以18時21分成績 獲得橘子岸到頂超馬177公里菁英組冠軍。圖／橘子關懷基金會提供

由橘子關懷基金會主辦的「2026橘子岸到頂超級馬拉松」，17日晚間自台南台灣歷史博物館正式起跑，沿著「山海圳國家級綠道」歷經24小時長征，於18日晚間7時在玉山界碑終點圓滿落幕。在長達177公里、總升降6047公尺、日夜溫差逾20度的比賽中，選手挑戰自我極限，最終177公里菁英組由澳洲選手高爾（Phil Gore）以18時21分成績奪冠拔得頭籌，刷新橘子岸到頂紀錄。

台灣選手張逢源及日本選手曽宮道分別拿下第二及第三名；今年首度增設的82公里挑戰組，則由楊智軒以7時53分的成績奪冠。於頒獎典禮上，橘子關懷基金會董事蘇信泓也期許未來能夠透過「橘子岸到頂超級馬拉松」賽事，引領更多國內外長跑好手一起走入山海圳，挑戰「台灣朝聖之路」。

邁入第四年的橘子岸到頂超級馬拉松不僅具備 AIMS 賽道認證及 IAU（國際超馬總會）銅標認證，更已成為亞洲超馬版圖中的指標性舞台。本屆吸引澳洲名將 Phil Gore 連續兩年來台，與曽宮道（Toru Somiya）等日本、台灣頂尖跑者展開這場長達177公里的冒險旅程，於賽中原先落後15公里距離的最終高爾勇奪冠軍，寫下18時21分的全新紀錄，超越去年挑戰成績。

高爾表示，多變的地形與溫差極具挑戰，但他更享受在山海圳與自我對話的過程，印象最深刻是阿里山的日出時刻。而本次總排行第二名及國內第一名佳績的台灣選手張逢源，本職為公務人員，熱愛跑步的他，已連續三年挑戰這條賽道，雖於2024年、2025年未能完成177公里的挑戰，但反而激發他秉持挑戰信念、以完備狀態克服困難，為自己的冒險故事寫下全新篇章。此外，日本女子好手兼松藍子（Aiko Kanematsu）亦展現深厚實力，以22時25分成功摘下女子組冠軍。

除了硬核的菁英對決，首度增設並開放報名的82公里挑戰組也寫下新紀錄。具備深厚實力的楊智軒，近年才從慢跑興趣轉而接觸超馬訓練，橘子岸到頂是他第一次公開報名挑戰超馬賽事，最終以7時53分的優異成績脫穎而出，成功摘下82公里組冠軍，展現卓越適應力與體能韌性；首度參賽的台灣極限鐵人代表吳承泰也順利完賽，也分享到：「這是我跑過最『虐』、但也最讓人著迷的賽道。它難的不只是距離，而是黑夜中那種與地心引力、與意志力對抗的過程，非常考驗當下判斷力。」

橘子岸到頂4月17日晚間七點於台南歷史博物館鳴槍開跑。圖／橘子關懷基金會提供
橘子岸到頂4月17日晚間七點於台南歷史博物館鳴槍開跑。圖／橘子關懷基金會提供

橘子岸到頂賽道橫跨山海圳美景-橫跨台江內海、嘉南大圳直達玉山界碑。圖／橘子關懷基金會提供
橘子岸到頂賽道橫跨山海圳美景-橫跨台江內海、嘉南大圳直達玉山界碑。圖／橘子關懷基金會提供

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