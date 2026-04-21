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中職／換與不換都需要勇氣 悍將陳品宏好投栽在1打席逆轉三分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊先發投手陳品宏。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手陳品宏。圖／富邦悍將隊提供

換與不換一念之間，富邦悍將隊今天在第七局一個換投遲疑，結局是樂天桃猿隊李勛傑的逆轉三分砲，悍將終場以1：6不敵猿隊，終止2連勝。

悍將左投陳品宏的一軍第二場先發，投6.1局被敲7安打、失4分（責失3分），他在前3局只因右外野手孔念恩的失誤出現1位上壘者，第四局兩出局後對林泓育投出保送，再讓林智平敲出猿隊此役首安，面臨一、三壘有人，第五局則被敲2安打，都能全身而退，未讓猿隊攻下分數，前6局投完只用62球。

陳品宏在第七局遭遇另一次巨大危機，開局被馬傑森、劉子杰敲出安打，無人出局已被攻占二、三壘有人，代打李勛傑當時已在打擊準備區，教練團喊出暫停並未換投，卻在要開始該打席對決時再次走上場想要換投不被准許，陳品宏隨後就挨了李勛傑的三分砲，成為直接撼動戰局的一棒。

悍將在一出局後換上林栚呈接手，危機持續擴大，二壘手林岳谷也在此時發生失誤攪局，猿隊最終單局灌進5分逆轉戰局。

猿隊由洋投魔爾曼先發，投7局僅被敲2安打、失1分，為首局開路先鋒葉子霆敲二壘打，推進三壘後，孔念恩補上高飛犧牲打，儘管一路以0：1落後，靠隊友在七局下逆轉取得勝投資格，入手本季第2勝。

李勛傑第八局再敲一發陽春砲，寫下生涯首度單場雙響砲，獲選單場MVP。

富邦悍將隊此役由張進德蹲捕，前六局搭配先發投手陳品宏。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊此役由張進德蹲捕，前六局搭配先發投手陳品宏。圖／富邦悍將隊提供

馬傑森 樂天桃猿 林智平

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