中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

中信兄弟隊鄭浩均前7局投完仍維持無安打局面，並未獲得繼續挑戰的機會，加上呂彥青、李振昌，3投聯手締造中職例行賽史上第12場無安打比賽，僅有的兩場「接力」都是鄭浩均先發。兄弟終場以6：0擊敗統一獅隊，開季打16場拿到第4勝。

獅隊先發投手布雷克首局首打席就遭到張仁瑋狙擊，以陽春砲幫助黃衫軍先馳得點，第七局高宇杰、宋晟睿接連敲安後，又是張仁瑋高飛犧牲打送回分數，布雷克最終先發7局被敲9安打、失2分，雖有一場優質先發，但碰上對手更強悍。

鄭浩均前役面對台鋼雄隊先發3.1局失8分（責失7分），因投捕溝通不良引起極大話題，事後球團解釋是因PitchCom異常；「美美」今天捲土重來，改與捕手高宇杰搭配，前七局投完仍未讓獅隊敲出安打。

兄弟八局上面對髙塩將樹靠王威晨的二壘打再添2分入袋，擴大為4：0領先。八局下未見鄭浩均繼續站上投手丘，此役以7局無失分、94球收工，有6次三振、4次保送，第八局呂彥青、第九局李振昌聯手讓獅隊的安打數繼續掛蛋。

中職例行賽無安打比賽 ( ★表示完全比賽 ) 球員(球隊) 日期 對戰球隊 球場 陽介仁 (味全) 1991/7/19 vs.三商 台北 尼洛 (兄弟) 1992/5/21 vs.味全 台中 楓康 (興農) 1997/5/8 vs.三商 嘉義縣 力拔山 (興農) 1998/3/1 vs.兄弟 台中 曹竣崵 (統一) 1999/5/13 vs.味全 新竹 潘威倫 (統一) 2008/7/10 vs.中信 台南 艾迪頓 (中信兄弟) 2018/6/9 vs.統一 洲際 紐維拉 (中信兄弟） 2018/9/28 vs.Lamigo 洲際 瑞安 (統一） 2018/10/7 vs.中信兄弟 台南★ 猛威爾 (統一) 2021/4/2 vs.味全 台南 鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青（中信兄弟） 2023/5/19 vs.富邦 新莊 鄭浩均、呂彥青、李振昌（中信兄弟） 2026/4/21 vs.統一 亞太