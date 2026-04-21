快訊

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

粉絲心中不敗CP！認了全演藝圈只愛上蔡小虎 龍千玉吐婚約真相

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊鄭浩均前7局投完仍維持無安打局面，並未獲得繼續挑戰的機會，加上呂彥青、李振昌，3投聯手締造中職例行賽史上第12場無安打比賽，僅有的兩場「接力」都是鄭浩均先發。兄弟終場以6：0擊敗統一獅隊，開季打16場拿到第4勝。

獅隊先發投手布雷克首局首打席就遭到張仁瑋狙擊，以陽春砲幫助黃衫軍先馳得點，第七局高宇杰、宋晟睿接連敲安後，又是張仁瑋高飛犧牲打送回分數，布雷克最終先發7局被敲9安打、失2分，雖有一場優質先發，但碰上對手更強悍。

鄭浩均前役面對台鋼雄隊先發3.1局失8分（責失7分），因投捕溝通不良引起極大話題，事後球團解釋是因PitchCom異常；「美美」今天捲土重來，改與捕手高宇杰搭配，前七局投完仍未讓獅隊敲出安打。

兄弟八局上面對髙塩將樹靠王威晨的二壘打再添2分入袋，擴大為4：0領先。八局下未見鄭浩均繼續站上投手丘，此役以7局無失分、94球收工，有6次三振、4次保送，第八局呂彥青、第九局李振昌聯手讓獅隊的安打數繼續掛蛋。

中職例行賽無安打比賽 ( ★表示完全比賽 )

球員(球隊) 日期 對戰球隊 球場

陽介仁 (味全) 1991/7/19 vs.三商 台北

尼洛 (兄弟) 1992/5/21 vs.味全 台中

楓康 (興農) 1997/5/8 vs.三商 嘉義縣

力拔山 (興農) 1998/3/1 vs.兄弟 台中

曹竣崵 (統一) 1999/5/13 vs.味全 新竹

潘威倫 (統一) 2008/7/10 vs.中信 台南

艾迪頓 (中信兄弟) 2018/6/9 vs.統一 洲際

紐維拉 (中信兄弟） 2018/9/28 vs.Lamigo 洲際

瑞安 (統一） 2018/10/7 vs.中信兄弟 台南★

猛威爾 (統一) 2021/4/2 vs.味全 台南

鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青（中信兄弟） 2023/5/19 vs.富邦 新莊

鄭浩均、呂彥青、李振昌（中信兄弟） 2026/4/21 vs.統一 亞太

張仁瑋首局首打席開轟，狙擊統一獅隊洋投布雷克。圖／中信兄弟隊提供
張仁瑋首局首打席開轟，狙擊統一獅隊洋投布雷克。圖／中信兄弟隊提供

布雷克 中職 李振昌

延伸閱讀

中職／陳傑憲二軍先發3打數敲1安 連2場出賽敲安

中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

MLB／大谷1安打、2保送連52場上壘平亞洲紀錄 道奇5轟終止2連敗

相關新聞

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

中信兄弟隊鄭浩均前7局投完仍維持無安打局面，並未獲得繼續挑戰的機會，加上呂彥青、李振昌，3投聯手締造中職例行賽史上第12場無安打比賽，僅有的兩場「接力」都是鄭浩均先發。兄弟終場以6：0擊敗統一獅隊，開季打16場拿到第4勝。

日職／西武、軟銀攻擊戰只是「1局限定」 林安可4支1、吞2K

西武、軟銀隊今天的火力都是「一局限定」，台灣好手林安可也一樣，此役4打數敲出1安打為第一局的一壘打，接下來3打席都空手而歸、吞下2次三振，西武終場以6：4擊敗軟銀。

中職／換與不換都需要勇氣 悍將陳品宏好投栽在1打席逆轉三分砲

換與不換一念之間，富邦悍將隊今天在第七局一個換投遲疑，結局是樂天桃猿隊李勛傑的逆轉三分砲，悍將終場以1：6不敵猿隊，終止2連勝。

中職／陳傑憲二軍先發3打數敲1安 連2場出賽敲安

中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲18日起開始二軍實戰，今天繼續在二軍先發出賽，總計3打數敲出1支安打，近2場出賽都...

中職／「2026閱讀MVP」贈棒球票 宋晟睿出席分享會

中信銀行推出「2026閱讀MVP」活動今天正式啟動，兩波活動預計將送出1萬2000張中職中信兄弟門票；昨天分享會上，兄弟...

日職／古林睿煬調回先發 二軍飆153公里投2.2局挨轟

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬調整回先發，今天二軍登板投2.2局挨1轟，失掉2分責失分，最快球速153公里；火腿終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。