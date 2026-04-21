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日職／西武、軟銀攻擊戰只是「1局限定」 林安可4支1、吞2K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可敲出安打。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可敲出安打。 DAZNTaiwan畫面提供

西武、軟銀隊今天的火力都是「一局限定」，台灣好手林安可也一樣，此役4打數敲出1安打為第一局的一壘打，接下來3打席都空手而歸、吞下2次三振，西武終場以6：4擊敗軟銀。

軟銀此役由右投史都華（Scott Stewart）先發，首局就遭西武6支安打猛攻6分，包括林安可在一、二壘有人時鎖定152公里直球，敲出左外野方向安打，形成無人出局、滿壘局面。

儘管西武打線開局就打下6：0領先，但自家先發投手隅田知一郎也有不穩，二局上就讓軟銀進攻9人次，被敲5安打、丟掉4分，包括今宮健太的兩分砲，轉眼只剩2分領先。

軟銀第二局就啟動換投，林安可在第三局擔任首位打者，擊出游擊飛球出局，接下來兩打席都遭到三振，此役4支1，賽後打擊率2成08。

兩隊火力都在單局爆發後靜悄悄，隅田知一郎最終仍完成7局投球，被敲5安打、失4分，送出9次三振，拿下本季第2勝。

今宮健太 西武 日職

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