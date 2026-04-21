桌球／日本T聯賽開幕戰7月新竹登場 林昀儒上陣

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE今天宣布，將於7月25日在新竹縣立體育館舉行開幕戰，同時是首度移師海外，「台灣一哥」林昀儒確定代表東京木下隊上陣，期待與大家見面。

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE正式宣布，2026-2027賽季開幕戰將首度移師海外舉行，預計於7月25日在新竹縣立體育館登場，男子組由林昀儒所屬的東京木下隊迎戰琦玉TT彩球，女子組則由鄭怡靜所屬神奈川木下對決名古屋TOP少女，其中榮膺總決賽最有價值球員的林昀儒已經確定出賽。

日本桌球T聯賽首次在海外舉行開幕戰，林昀儒表示，意義非凡，不僅期待與球迷見面，更開心能在台灣打球。他指出，過去從來沒有職業桌球聯賽在台灣舉辦，希望藉由這次T聯賽開幕戰，帶動國內桌球風氣，讓台灣球迷習慣高層級賽事，未來吸引T聯賽、世界桌球職業大聯盟（WTT）來台舉辦賽事。

這次開幕戰門票預計於4月24日中午12時開賣，採單日單票制，一張門票即可觀賞男、女子組賽事。林昀儒補充，過去自己幾乎在國外比賽，因此期待見到很多台灣球迷進場觀賽，雖然在家鄉出賽可能有一點緊張，不過仍將盡全力打出精彩內容，也期許所有人享受這場海外開幕戰。