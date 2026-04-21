中職／陳傑憲二軍先發3打數敲1安 連2場出賽敲安

中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲18日起開始二軍實戰，今天繼續在二軍先發出賽，總計3打數敲出1支安打，近2場出賽都有安打表現，獅隊二軍終場以7比5擊敗台鋼雄鷹。

獅隊野手陳傑憲季前代表台灣打世界棒球經典賽（WBC）因觸身球導致左手食指遠端指骨骨折，於4月18日開始在二軍出賽，陳傑憲18日首戰總計3打席有2次四死球保送，19日總計4打數敲出1支二壘打，貢獻3分打點。

獅隊二軍今天與台鋼雄鷹二軍交手，陳傑憲先發打3棒、守中外野，1局上從雄鷹隊先發投手王維中手中敲出中外野方向安打，3局上、6局上打席都吞下三振，6局下攻守交換時退場休息。

陳傑憲總計3打數敲出1支安打，近2場出賽有安打。獅隊總教練林岳平19日受訪時曾提到，預計讓陳傑憲在二軍打4場比賽，讓陳傑憲對比賽的熟悉度再強烈一點，若本人評估狀況許可，最快24日起在台南亞太國際棒球訓練中心的獅隊主場賽事，就有機會看到陳傑憲回到一軍。

獅隊二軍今天讓本土投手林詔恩先發，總計用74球投4局，被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分非責失分、無關勝敗，獅隊終場搶勝，勝投記在後援投手林子崴身上。