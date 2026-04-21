中職／「2026閱讀MVP」贈棒球票 宋晟睿出席分享會

中信銀行推出「2026閱讀MVP」活動今天正式啟動，兩波活動預計將送出1萬2000張中職中信兄弟門票；昨天分享會上，兄弟球員宋晟睿出席分享棒球路上的挑戰與夢想。

中國信託商業銀行今天發布新聞稿表示，結合閱讀及運動的公益活動「2026閱讀MVP」今天正式起跑，攜手台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、基隆市、嘉義市及嘉義縣共55家公共圖書館及14所大學圖書館推出借書換票活動，完成指定借閱任務即可獲得中信兄弟棒球隊主場門票兌換券。

同時，將於6月2日與國立公共資訊圖書館在中部地區縣市圖書館展開第2波「閱讀全壘打」借書換票活動，兩波活動共計將送出1萬2000張中職中信兄弟門票兌換券。更加碼提供頂級飯店住宿券等多項好禮，邀請全民投稿分享心得，一起透過閱讀力挺台灣棒球發展。

「2026閱讀MVP」特別邀請今年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊國手、中信兄弟外野手宋晟睿，以及新北中信特攻籃球隊小前鋒林任鴻及中信飛牡蠣電競戰隊上路選手徐士傑（Rest）擔任年度代言人，並於昨天在逢甲大學舉辦分享會。

藉由專注自我磨練與為團隊貢獻的想法，幫助宋晟睿得以站穩一軍位置。宋晟睿表示，棒球是團隊運動，「英雄讓別人當沒關係，我只想做好自己的本分。」

即日起至5月17日與合作公共圖書館完成借閱10本書任務，或透過閱讀存摺系統累積10點即可兌換1張棒球票。此外，政治大學、台灣師範大學、中興大學、東海大學、輔仁大學、東吳大學、逢甲大學、靜宜大學、中信金融管理學院、台灣科技大學、台北科技大學、中台科技大學、中信科技大學與德明財經科技大學等14所大學師生在校內圖書館借閱3本書，也可獲得1張門票兌換券。

適逢中國信託創立60週年，「閱讀MVP」於合作的圖書館通路舉辦寫作抽漢來日月行館一泊二食住宿券活動，索取專用稿紙撰寫300字以上讀書心得並將心得交回圖書館櫃檯，即有機會抽中漢來日月行館雙人住宿券1張及多項職棒與職籃好禮。