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日職／古林睿煬調回先發 二軍飆153公里投2.2局挨轟

中央社／ 台北21日電
古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照 鎮
古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照 鎮

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬調整回先發，今天二軍登板投2.2局挨1轟，失掉2分責失分，最快球速153公里；火腿終場以6比4擊敗養樂多燕子隊。

古林睿煬今年開季從牛棚出發，本季一軍後援出賽5場，總計投4.1局失掉3分責失分，吞下1敗有1次中繼成功，防禦率6.23。

古林睿煬16日下二軍，當時火腿隊總教練新庄剛志解釋，陣中投手齋藤友貴哉已經歸隊，決定讓古林睿煬調整回熟悉的先發投手位置。

火腿隊二軍今天與養樂多隊交手，古林睿煬擔任先發，開賽有狀況，1局下先被敲出安打，接著被敲出2分砲，及時回穩，依序讓打者敲出中外野方向飛球、三振、三壘方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

古林睿煬2局下2人出局後被澤野聖悠敲出中外野方向二壘打，接著飆出三振、穩守不失分，3局下前2個出局數都是三振抓下，2人出局後被敲出左外野方向二壘打後退場，接替投手宮內春輝三振抓下該局第3個出局數、沒有多掉分數。

古林睿煬今天總計用46球投2.2局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉2分責失分，最快球速153公里、無關勝敗。

火腿隊今天團隊敲出4轟，梅林優貴單場雙響砲，1局上敲出2分砲，5局再敲出陽春砲，幫助火腿隊順利拿下勝利。

日本 新庄剛志 火腿

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