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打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

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體操／提三訴求要求停止片面抹黑 小師大學員家長：別讓孩子淪為工具

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
面對人本基金會的質疑，台師大體操隊總教練翁士航（右）表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。記者林俊良／攝影
面對人本基金會的質疑，台師大體操隊總教練翁士航（右）表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。記者林俊良／攝影

人本教育基金會今天與立委聯手指控台師大教練翁士航與麥劉湘涵霸凌體操隊成員與小師大小學員，不過多項針對兩人的指控都遭到小師大學員家長否認，並提出三項訴求，包括還原事情真相、在調查出爐前請各界停止抹黑，以及把焦點回到孩子成長上，不要淪為各方工具。

針對人本與立委的指控，翁士航今天召開記者會並獲得多位家長到場聲援，一一反擊人本提出的霸凌情事，其中人本在記者會上公布一段麥劉湘涵因指正學員不合理行為被解讀為對學生的霸凌，但該名被行為人家長卻在記者會上還原事情真相。

該家長指出，調查會議上，小孩就已經表達老師雖然有做動作，但並沒有打她巴掌，「老師是在制止他跟其他孩子互動的『不合理行為』，在教育他，我的孩子曾經被其他單位教練不合適對待過，他非常明白瞭解什麼是霸凌，什麼是不合理對待。他在會議上表達沒有這件事，不存在霸凌這件事，孩子是否認的，教練也有跟我做溝通，我也了解狀況，並沒有隱匿或是不溝通的問題。」

至於另一名被指控因為遲到遭到教練懲罰倒立2、3個小時的學員，其家長也到場聲援並表示，「孩子心理狀態我比誰都明白，每一學期都會開一個家長會，在家長會的時候可以很盡情告訴老師我們反應的問題，這過程是透明公開且所有人知道，倒立、訓練都是我們清楚明白的，訓練定義成霸凌是否過度草率，更何況誰都知道一個小孩是不可能倒立2.5個小時的。」

甚至有家長當場提出質疑，認為在調查過程中小孩有遭到誘導式問答的狀況，「人本基金會說小孩是受害者，但他們從來不覺得自己是受害者。今天看他們的記者會我們也覺得一頭霧水，完全跟我們家長看到的事情是非常不同的。」

教練 台師大 霸凌

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