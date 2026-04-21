中職／飛力獅改披黃衫取名「菲力士」今日抵台 兄弟相準即戰力

中信兄弟球團今日正式公布，與去年效力統一獅隊的洋投飛力獅達成合約共識，譯名改為「菲力士」。球團期盼藉由菲力士卓越的職棒經驗與去年在台的宰制力，能夠攜手隊內的洋投戰力與本土先發群，共同組成更穩固的先發防線，進一步厚植球隊的先發輪值深度。

飛力獅去年為統一獅隊先發21場、127.1局，繳出10勝3敗、防禦率1.91，為陣中表現最出色的洋投，前一年以4號洋投簽約的行情價當然也面臨大幅調整，但獅隊顧慮已達36歲的年紀，最終與他未能達成共識，飛力獅在今年二月改與墨西哥聯盟尤卡坦獅子隊（Leones de Yucatan）簽約。

菲力士近期收到兄弟球團邀請，決定重返中職戰場，由於他對中職環境及打者習性已非常熟悉，球團相信菲力士能迅速融入兄弟作戰體系，成為先發輪值中的即戰力選擇。

飛力獅去年效力統一獅隊。本報資料照片

菲力士預計於今日抵達台灣報到，並隨即進行後續體檢流程，領隊劉志威表示：「菲力士的加盟，能進一步強化先發輪值的穩定度，並提供教練團更多元的調度空間。我們期待菲力士能延續去年在中職的優異成績，與隊友們共同努力，幫助球隊擺脫目前的低迷困境，在接下來的賽事中全力以赴。」

兄弟本季洋投陣容在雙王牌羅戈、勝騎士之外呈現極度不穩，黎克出賽5場（3場先發），勝場尚未開張，吞下0勝3敗、防禦率6.38。二軍還有3位洋投，去年受傷的老將德保拉狀況尚未到位，二軍防禦率高達7.24，兩位新洋投陶樂（Kyle Tyler）、馬奎爾（Angel Macuare）還未於一軍亮相，陶樂在二軍防禦率也是爆表的7.50，馬奎爾出賽4場都是後援，合計4.2局被敲3安打、失2分，防禦率3.86。