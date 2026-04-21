快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／飛力獅改披黃衫取名「菲力士」今日抵台 兄弟相準即戰力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟球團今日正式公布，與去年效力統一獅隊的洋投飛力獅達成合約共識，譯名改為「菲力士」。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團今日正式公布，與去年效力統一獅隊的洋投飛力獅達成合約共識，譯名改為「菲力士」。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟球團今日正式公布，與去年效力統一獅隊的洋投飛力獅達成合約共識，譯名改為「菲力士」。球團期盼藉由菲力士卓越的職棒經驗與去年在台的宰制力，能夠攜手隊內的洋投戰力與本土先發群，共同組成更穩固的先發防線，進一步厚植球隊的先發輪值深度。

飛力獅去年為統一獅隊先發21場、127.1局，繳出10勝3敗、防禦率1.91，為陣中表現最出色的洋投，前一年以4號洋投簽約的行情價當然也面臨大幅調整，但獅隊顧慮已達36歲的年紀，最終與他未能達成共識，飛力獅在今年二月改與墨西哥聯盟尤卡坦獅子隊（Leones de Yucatan）簽約。

菲力士近期收到兄弟球團邀請，決定重返中職戰場，由於他對中職環境及打者習性已非常熟悉，球團相信菲力士能迅速融入兄弟作戰體系，成為先發輪值中的即戰力選擇。

飛力獅去年效力統一獅隊。本報資料照片
飛力獅去年效力統一獅隊。本報資料照片

菲力士預計於今日抵達台灣報到，並隨即進行後續體檢流程，領隊劉志威表示：「菲力士的加盟，能進一步強化先發輪值的穩定度，並提供教練團更多元的調度空間。我們期待菲力士能延續去年在中職的優異成績，與隊友們共同努力，幫助球隊擺脫目前的低迷困境，在接下來的賽事中全力以赴。」

兄弟本季洋投陣容在雙王牌羅戈、勝騎士之外呈現極度不穩，黎克出賽5場（3場先發），勝場尚未開張，吞下0勝3敗、防禦率6.38。二軍還有3位洋投，去年受傷的老將德保拉狀況尚未到位，二軍防禦率高達7.24，兩位新洋投陶樂（Kyle Tyler）、馬奎爾（Angel Macuare）還未於一軍亮相，陶樂在二軍防禦率也是爆表的7.50，馬奎爾出賽4場都是後援，合計4.2局被敲3安打、失2分，防禦率3.86。

中職 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／三大補強還沒有明顯成效 悍將須防戰績急轉直下

中職／開季戰績崩盤無須擔心 中信兄弟依舊有底氣爭冠

中職／開季戰力分析 樂天桃猿衛冕軍重整再出發

中職／獅隊19日派張宥謙先發 其餘土投先發人選待5月

相關新聞

中職／飛力獅改披黃衫取名「菲力士」今日抵台 兄弟相準即戰力

中信兄弟球團今日正式公布，與去年效力統一獅隊的洋投飛力獅達成合約共識，譯名改為「菲力士」。球團期盼藉由菲力士卓越的職棒經驗與去年在台的宰制力，能夠攜手隊內的洋投戰力與本土先發群，共同組成更穩固的先發防線，進一步厚植球隊的先發輪值深度。

宏道基金會盼善意回歸制度 已將奧運獎金領據寄給李洋

針對外界關心宏道運動發展基金會頒發奧運奪牌選手獎金予運動部長李洋一事，宏道運動發展基金會今天特此說明相關立場、制度原則及法規依據，並強調已經將獎金簽收領據快遞至運動部給部長李洋。

體操／提三訴求要求停止片面抹黑 小師大學員家長：別讓孩子淪為工具

人本教育基金會今天與立委聯手指控台師大教練翁士航與麥劉湘涵霸凌體操隊成員與小師大小學員，不過多項針對兩人的指控都遭到小師大學員家長否認，並提出三項訴求，包括還原事情真相、在調查出爐前請各界停止抹黑，以及把焦點回到孩子成長上，不要淪為各方工具。

中職／林辰勳回憶高中對決李灝宇 點不服輸勇敢拚特質

中職味全龍捕手林辰勳今天出席記者會，回憶三級棒球國際賽經歷；林辰勳與李灝宇、林昱珉同期，聽到李灝宇升大聯盟消息，笑說很榮...

青少棒／陽信銀行盃5月4日開打 龍隊林辰勳分享世界冠軍經驗

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日在新北市三重、台中市舊正棒球場進行，參賽的18支縣市代表隊，今天都派出教練與小球員出席賽前記者會，味全龍隊捕手林辰勳也到場分享經驗，勉勵選手更精進自己的球技，在棒球舞台上持續發光發熱。

經典賽／日本止步8強創最差成績 井端弘和請辭總教練

日本國家代表隊「侍Japan」在世界棒球經典賽（WBC）止步8強，NPB Enterprise今天正式宣布，總教練井端弘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。