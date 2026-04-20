全大運／宋佳彥射擊先包雙金 明和姊姊攜手再拚混雙

北市大學的杭州亞運射擊選手宋佳彥，今天在114全國大專校院運動會一日進帳雙金，早上先在公開男生組10公尺空氣步槍團體賽與學弟郭穎衡、黃庭均摘下金牌，且總成績1858分打破大會紀錄；下午個人決賽再以248.1分添第二金，明天還將和姊姊宋諭婷攜手挑戰混雙金牌。

儘管收下兩面金牌，宋佳彥仍對自已的表現不太滿意。他透露，賽前為自己設定預賽要達到名古屋亞運門檻629.6分、決賽要250分以上的目標，可惜兩項都沒達成。他認為目前技術層面沒有太大問題，但體能與心理調整仍有進步空間，「像是要更快進入比賽狀態，還有發生失誤能馬上調整，而不是一失誤就連續失誤。」

回顧今天表現，宋佳彥坦言上午排名賽因第三輪急著打好成績而有點慌亂，第五輪單發也沒有做到很好，但透過休息、重新確認站位與動作，提醒自己放下對分數的執著，逐步找回手感，也順利以626分、第一順位挺進決賽。

進入下午決賽，他開局排名並不突出，隨著比賽推進逐漸回穩，後段持續追分，最終在最後一發打出10.7分，一舉逆轉鎖定金牌。宋佳彥指出，這一年來決賽制度改為進場後立即試射及準備，少了一點可以調整的緩衝時間，讓他在決賽初期常出現不穩定情形，「但如果後面能越打越好，就可以發揮原本的水準。」

明天將與姊姊宋諭婷攜手出戰混合賽，宋佳彥坦言只要有隊友在場，更容易出現壓力，「會擔心拖累對方，反而越打越不好。」過去與姊姊搭檔時，也曾經因為這樣的狀態影響發揮，因此明天他給自己的目標相當單純，「就是把自己的事情做好，不要想太多。」

拿下雙金之後，宋佳彥也並未因此停下腳步。五月國內仍有一場重要排名賽，將是爭取亞運達標的最後機會，但他近期更換新槍仍在調整期，狀態仍有起伏。宋佳彥選擇以「順其自然」的心態面對，持續在壓力與節奏中尋找平衡，朝國際賽場前進。

北市大射擊隊今年全大運表現亮眼，昨天10公尺空氣手槍男子團體不僅以1730分破大會，也刷新全國紀錄1727；同項目女子團體同樣奪金，男子個人謝翔宸在決賽及女子個人鐘儀茹在排名賽雙雙破大會。今天10公尺空氣步槍部分，除了男子團體與男子個人，女子團體也進帳金牌。

教練陳世偉讚許選手臨場發揮好，在場上能馬上因應當下表現做調整，也認為大專層級選手相當自律，不需要做過多的提醒，「整體成績超乎預期。」