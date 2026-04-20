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全中運／後壁國中軟網「南霸天」 唐子喬助校連6年稱后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐子喬完成個人衛冕，並助校連續6年稱后。圖／台南市體育局提供
唐子喬完成個人衛冕，並助校連續6年稱后。圖／台南市體育局提供

115年全中運軟式網球項目，台南市後壁國中再次展現「南霸天」氣勢，不僅包辦國中組男、女單打金牌，當中方允亨拿下隊史男單首金，唐子喬更是完成個人衛冕，並助校連續6年稱后。

去年就已登上后座的唐子喬今年升上九年級，身手再進化，四強賽先以4：1擊敗雲林縣斗六國中張琇雁，金牌戰丟掉首盤後連下4盤，4：1力克台中市東峰國中廖乃儀，完成衛冕。

後壁國中自110年開始依序由林昕穎、黃育慈、陳芓綺統治戰場，近兩年由唐子喬接棒，連續6年女單稱后，實屬不易，教練方燕玲表示欣慰，「對小朋友來說臨場的狀況是很多的，但今天他們都有把自己練習的東西打出來。除了感謝學校、家長的支持，學生的努力也是非常重要，希望未來包括醫療、心理健康等可以再多給我們一些協助。」

今天除了國中男女子組，同體系的後壁高中也有獎牌戰，高女組黃育慈銀牌、高男組雷喻翔銅牌，方燕玲認為學生表現都不錯，「我覺得他們有點緊張，失誤比較多，這點滿可惜的。」

一直被視為重點栽培對象的唐子喬不負眾望衛冕金牌，她賽後坦言雖然現在更有經驗，心情卻比去年更緊張，「大家對我期望很高，壓力比較大，不過我對自己還是有信心，很開心最後可以拿到金牌。」

今天的女單金牌戰，即使場地鐵網四周覆蓋一層遮擋紅土的綠網，導致視線不良，依舊擠滿人潮透過各種縫隙觀戰，唐子喬笑說：「今天真的好多人，我媽媽也有來，很感謝大家替我加油。」

唐子喬其實從小學習跆拳道，且成績不俗，曾獲全國少年錦標賽對打銅牌，後來因自認身材沒有優勢，轉戰軟網，她表示幸好當初做了這個決定，讓她展現不一樣的天賦，接下來也預計升上後壁高中，迎接下一階段的挑戰，她笑說：「國中生涯算是給自己100分吧！」

男單的方允亨今天首戰面對勁敵斗六郭宇哲以4：2險勝，之後倒吃甘蔗，金牌戰以4：0「直落四」雲林縣莿桐國中林元柏，他賽後笑說：「其實今天狀況不太好，而且第一場就抽到很強的，後面就是慢慢調整。」

台南市後壁國中唐子喬完成個人衛冕後與家人開心合照。圖／台南市運動局提供
台南市後壁國中唐子喬完成個人衛冕後與家人開心合照。圖／台南市運動局提供

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