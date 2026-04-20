快訊

專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／場地適應問題不大 女壘力拚金牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供

愛知・名古屋亞運壘球賽事將在安城綜合公園壘球場進行，考察團今天前往比賽場地了解場地相關規劃及動線，除了比賽場地外，搭配一個熱身球場，一旁另有一個室內運動中心提供選手休息及盥洗。

我國壘球代表隊在本屆亞運將目標鎖定金牌，培訓隊目前積極備戰，中華壘球協會競賽組組長徐國華指出，培訓隊剛結束豐田盃賽事，7月還會再出國訓練，備戰世界盃分組賽，賽事結束之後確認亞運最終名單。

本屆壘球賽事將於安城綜合公園壘球場進行，今天實際走訪比賽場地，徐國華表示，外野草皮比較厚一點，因此在球的滾動上可能會造成一些影響，場內則是鋪設黑土，但因代表隊常常到日本訓練和比賽，這點不會造成太大的問題，亞運前也會提早到名古屋安排移地訓練適應。

這次壘球賽事都在白天進行，今天訪視時間約是下午兩點，徐國華指出，這時間點，三壘和左外野可能會受到陽光的影響，另外通常9月的風向會是從外野往本壘吹，外野手的判斷可能也需要稍微留意。

在場地的適應之外，代表隊也會為了亞運提早調整作息，因比賽場地距離大會安排住宿之郵輪車程約一小時，徐國華指出，即使在國訓中心練習，也可能會派車載選手先去繞一小時再回來，讓代表隊提前適應屆時的移動時間和距離。

亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。記者葉姵妤／攝影
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。記者葉姵妤／攝影

亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供

名古屋 亞運

延伸閱讀

棒球／亞運副場地岡崎球場 內野黑土、界外區人工草皮

亞運／射箭場地射向面光 從國內找場地提前適應

台南亞太棒球場爭議延燒 市議會促檢討營運、動線改善時程

六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

相關新聞

經典賽／返美每場比賽仍見台灣球迷 費爾柴德對中華隊表達感激

第6屆世界棒球經典賽已經結束1個多月，官網今天推出台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）的專訪，從他本來擔心加入中華隊，到台灣球迷瘋狂支持，都有非常詳盡的報導，這位30歲好手說：「台灣人民對棒球的影響和關心，我在經典賽前完全不知。」

日職／徐若熙推算年薪排名高居第6 軟銀5人身價超過5億日圓

日本職棒軟銀鷹隊以3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，本季年薪數字並未正式公布，但從日本相關網站的資訊看來，他的身價在所有日職球員排名高居第6，確實相當頂級。

經典賽／費仔和中華隊友建立終生友誼 計畫11月訪台也要學中文

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）接受經典賽官網專訪，今天在首頁登出大篇幅報導，這位擁有5年大聯盟資歷的外野手說：「中華隊完全擁抱我，對此我感激不盡。」

中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

中信兄弟隊今天再以3：9輸給味全龍隊，開季15戰吞下12敗，打破2018年中信兄弟、1997年兄弟象隊共同保持的16戰12敗，打破隊史最速12敗紀錄。

中職／曾頌恩與家人收惡意謾罵 經紀公司將採法律行動

中職中信兄弟隊球員曾頌恩近期因場上表現，收到網路惡意謾罵訊息，所屬經紀公司啟程國際運動行銷發表聲明，將進一步進行相關報案...

中職／豬豬寶貝X珠珠寶貝 「新莊城堡」本季第四度破萬人

新莊棒球場今天再度湧入破萬人潮，將是本季「新莊城堡」第四度票房破萬，此役由人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」擔任開球嘉賓，Fubon Angels李珠珢、丹丹陪在牠的身邊，推滾著藍色大球，賽前萌翻全場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。