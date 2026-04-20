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中職／林辰勳回憶高中對決李灝宇 點不服輸勇敢拚特質

中央社／ 台北20日電
115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽賽前記者會20日下午在台北舉行，中華職棒味全龍隊捕手林辰勳（圖）出席與會。中央社
115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽賽前記者會20日下午在台北舉行，中華職棒味全龍隊捕手林辰勳（圖）出席與會。中央社

中職味全龍捕手林辰勳今天出席記者會，回憶三級棒球國際賽經歷；林辰勳與李灝宇、林昱珉同期，聽到李灝宇升大聯盟消息，笑說很榮幸配過李灝宇的球，稱讚其不服輸、勇敢拚的特質。

龍隊捕手林辰勳今天出席115年陽信銀行盃青少棒錦標賽開賽記者會，陽信銀行盃青少棒賽是小馬聯盟小馬級青少棒賽選拔賽，林辰勳也是2016年小馬青少棒冠軍班底，該年度在亞太區、世界賽合計敲出12轟，寫下紀錄。

林辰勳表示，每個階段參加國際賽心理狀態都不太一樣，國小出國比賽，可能是期待、開心可以出國的心情比較多，到了國中階段，就會開始有點壓力，知道自己是代表台灣出國，要跟世界各國好手競技。

林辰勳三級棒球階段都有國際賽資歷，他也提到，若有機會，成棒階段也希望能有機會為國效力，但首要條件還是先具備能力。

林辰勳也是2019年U18世界盃棒球賽台灣代表隊成員，當年陣中成員包括李灝宇、林昱珉等人。林辰勳大李灝宇一屆，被問起高中時期與平鎮交手，對上李灝宇時的配球是否有壓力，林辰勳表示，穀保、平鎮大家都是很熟悉的對手，同屬穀保的他與林昱珉投捕搭配、對決李灝宇的機會多，那時期無論林昱珉還是李灝宇，感覺都已超越高中層級。

林辰勳表示，高中時期與身邊好手競技，很多時候感覺是在切磋，也期待很快可以聽到林昱珉上大聯盟的好消息。他稱讚林昱珉、李灝宇的特質很像，個性不服輸、很敢拚，「很榮幸接過林昱珉的球，也很榮幸配過李灝宇的球」。

大聯盟 中職 棒球

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