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青少棒／陽信銀行盃5月4日開打 龍隊林辰勳分享世界冠軍經驗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊捕手林辰勳勉勵選手更精進球技。圖／中華棒球協會提供
味全龍隊捕手林辰勳勉勵選手更精進球技。圖／中華棒球協會提供

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日在新北市三重、台中市舊正棒球場進行，參賽的18支縣市代表隊，今天都派出教練與小球員出席賽前記者會，味全龍隊捕手林辰勳也到場分享經驗，勉勵選手更精進自己的球技，在棒球舞台上持續發光發熱。

陽信銀行連續3年贊助全國青少棒賽，四強賽起轉播賽事，董事長陳勝宏說：「陽信銀行能贊助棒球運動，是我們的光榮，希望繼續幫助國家，發揚棒球精神。」

陳勝宏表示，棒球是台灣最受到重視的運動，也需要大家投入、幫忙，才有辦法繼續在世界上每個地方被看到，台灣雖是很小的國家，但可用棒球獲得世界各國肯定，代表台灣人很認真，也更是一個很偉大的國家。

林辰勳在2016年參加小馬聯盟青少棒世界賽，幫助中華隊奪得冠軍；他是當年全國青少棒賽MVP，而且從亞太區賽事打到冠軍戰，共敲出12支全壘打，他勉勵學弟：「如果能夠出國比賽，不用害怕外國球員，因為大家都是同年齡的人，就是好好去享受國外的棒球環境，感受不同的棒球文化就好。」

林辰勳表示，看到台下的學弟，就想到自己過去穿國家隊球衣的時候，無論三振或是低潮，都是提醒自己哪裡可以做得更好，只要勇敢面對就可以；棒球是團隊運動，一定要珍惜隊友與教練，但棒球路要走得更遠，就一定要有良好的自律與態度。

中華棒球協會秘書長林宗成表示，特別感謝陽信銀行陳董事長在過去兩屆的大力支持，前兩年台灣的代表隊拿下亞太冠軍、世界冠軍，期待選手能在這次比賽享受棒球樂趣，並拿到代表權。

全國青少棒錦標賽1972年登場，至今將邁入第54屆，是歷史最悠久的青少棒賽，獲勝球隊將參加美國小馬聯盟小馬級（Pony-Pony）比賽；我國自1993年至今已經參與30屆小馬聯盟賽事，拿下12次世界冠軍，去年台中市拿到代表權，也順利封王。

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日開打。圖／中華棒球協會提供
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日開打。圖／中華棒球協會提供

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日進行。圖／中華棒球協會提供
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日進行。圖／中華棒球協會提供

陽信銀行董事長陳勝宏（右）、中華棒球協會秘書長林宗成合影。圖／中華棒球協會提供
陽信銀行董事長陳勝宏（右）、中華棒球協會秘書長林宗成合影。圖／中華棒球協會提供

味全龍隊捕手林辰勳勉勵選手更精進球技。圖／中華棒球協會提供
味全龍隊捕手林辰勳勉勵選手更精進球技。圖／中華棒球協會提供

國家隊 台灣人 中華隊

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