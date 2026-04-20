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經典賽／日本止步8強創最差成績 井端弘和請辭總教練

中央社／ 東京20日專電
日本隊總教練井端弘和。 報系資料照
日本隊總教練井端弘和。 報系資料照

日本國家代表隊「侍Japan」在世界棒球經典賽（WBC）止步8強，NPB Enterprise今天正式宣布，總教練井端弘和請辭獲准，為未能帶隊晉級負起責任。

日媒Full-Count報導，日本隊本屆賽事在東京巨蛋進行的預賽豪取4連勝，以C組第一晉級決賽。不過轉戰美國邁阿密後，8強賽對上委內瑞拉卻遭逆轉落敗。比賽第6局，日本在1分領先情況下，由投手伊藤大海挨轟3分砲失去優勢，打線自第4局後完全熄火，最終在大谷翔平擊出高飛球遭接殺後結束比賽，無緣晉級4強。

本屆日本隊陣容星光熠熠，包括大谷翔平、山本由伸鈴木誠也等共8名大聯盟球員參戰，創下歷屆最多紀錄，原本被看好挑戰連霸，但最終僅止步8強，為日本迄今最差的成績。

井端在聲明中表示：「在WBC未能取得理想成績，辜負了大家的期待，但選手們已經全力以赴對抗強敵。無法帶隊取勝，是我的責任。雖然我將卸任，但未來仍有12強、奧運、WBC等國際賽事，希望侍Japan能持續挑戰，為日本棒球的發展努力。」

井端於2023年10月接掌兵符，同年即率隊奪下亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）冠軍；2024年世界12強賽則不敵台灣，屈居亞軍。本屆WBC，日本隊原本被認為可以延續2023年奪冠氣勢，最終未能如願，也讓井端任期劃下句點。

鈴木誠也 山本由伸 伊藤大海

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