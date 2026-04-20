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全中運／跟隨哥哥馬皓瑋腳步 15歲馬加樂破魔王關國女鐵餅奪金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
15歲馬加樂國女鐵餅奪金破高懸18年大會紀錄。圖／台南市體育局提供
15歲馬加樂國女鐵餅奪金破高懸18年大會紀錄。圖／台南市體育局提供

台南市金城國中馬加樂憑藉唯一試擲成功的44公尺59，不但在115年全中運國女鐵餅入袋金牌，還一舉打破高懸18年的大會紀錄，身為在各賽事掃蕩金牌的「紀錄收割機」，趕在畢業前終於將全中運也納進版圖。

今天登場的國女鐵餅決賽，馬加樂在第2擲寫下成績之後，將其他競爭者狠狠甩在後頭，馬加樂是全場21位女將當中唯一的4字頭，但賽後她也直言設定成績是在46公尺。

馬加樂表示個人最佳成績其實是45公尺02，所以很想在今天改寫，然而全中運對她而言一直是魔王關，每當來到這舞台就容易失常，此行她加強比賽中和教練的溝通，透過彼此之間的討論將心靜下來，「因為我會一直去想技術，教練跟我說不用想，已經有肌肉記憶了，只要順順地把鐵餅送出去就好。」

和去年全中運一樣，馬加樂只有一次試擲成功，成為奪金過程裡美中不足之處，她坦言企圖心太滿，影響到動作細節，「很心急所以手會一直拉，前幾顆重心也沒壓好，最後一顆壓好了，但左腳卻倒下來。」所幸唯一的成績不只足夠她登頂，還改寫比自己年長的大會紀錄，將97年陳嬿羽的42公尺68送入歷史，「很榮幸，我不知道這紀錄高懸多久，但是從國一就瞄準這成績，如果今年再沒破應該會把自己打死。」

在這面金牌進帳之前，馬加樂手中只有3面全中銀牌，讓她直呼盼了2年總算得願以償，3天後還有一項鉛球決賽，希望能帶著雙金風光返家，「教練和哥哥對我的期望都很大。」她的哥哥正是鉛球國手馬皓瑋，出發前有收到「去拚吧」當鼓勵。

和馬皓瑋相差12歲的馬加樂因受到哥哥影響，跟隨腳步加入田徑隊擲部，她在剛就讀國小時，就看著哥哥征戰大小賽場，三年級自己也加入訓練，許願往後能和他一起出國參賽，「其實我也有嘗試過女壘和樂樂棒球，但如果要長期發展，我會選田徑，因為我需要一點自我空間，所以喜歡個人項目，加上又動作比較慢，節奏太快的我會覺得吃力跟不上。」

找到鐵餅和鉛球就是最符合自己的運動項目，馬加樂直說2件事一樣喜歡，就連練習時間也平均分配，完全不喊苦，「想要當頂尖選手就要吃苦，如果我的課表別人吃不下，那應該要覺得很開心。」為了早日站上46公尺目標，她下一步要強化上肢，讓肌肉承受更多力量。

和哥哥馬皓瑋都在擲部找到一片天，馬加樂透露爸爸是屏東的排灣族，遺傳到大力基因，因媽媽是安平人所以一家人落腳台南，並以經營小吃攤維生，在當地頗具知名度，她自己也是最佳代言人，「鴨母寮市場的彩鳳肉圓，好吃！」

15歲馬加樂（中）國女鐵餅奪金。圖／台南市體育局提供
15歲馬加樂（中）國女鐵餅奪金。圖／台南市體育局提供

全中運 金城國中

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