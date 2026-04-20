中職／「龍之萌友」親子毛孩日5月登場 推出TOMBONIA聯名入場禮

味全龍隊將於5月初在天母球場對富邦悍將隊進行3連戰，2日、3日舉辦「龍之萌友的應援時光 ─『塩』守健康！親子毛孩日」，和日本超人氣插畫TOMBONIA攜手推出系列入場贈品及商品，場邊更有豐富的活動讓家長、小朋友與萌寵們互動。

5月2日入場贈送TOMBONIA盲包吊飾，5款造型隨機發放，3日則為TOMBONIA冷水瓶，龍隊人氣吉祥物「芮美」將在活動首日正式發表全新個人主題曲，隔天「寵物時尚走秀」在二樓場外舞台展開。

另外，龍隊今年推出限量寵物套票，分為「汪汪派對套票」、「其餘盟友派對套票」，每日限量35組，售價1450元，除了贈送寵物棚拍福利，賽後更可帶著萌寵一同走進天母球場人工草皮悠閒散步，更多活動詳情可上味全龍官方粉絲專頁查詢。