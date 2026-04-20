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中職／悍將本季首度「攻蛋」票價公布！529玖壹壹賽後開唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊5月底進台北大巨蛋，5月29日（五）賽後將邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊5月底進台北大巨蛋，5月29日（五）賽後將邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊5月底進台北大巨蛋，除了5月30日 (六)、5月31日 (日) 「G!POP流行音樂節」已公布賽後嘉賓外，今日宣布5月29日（五）賽後將邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，悍將大巨蛋系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。

自成軍以來，玖壹壹憑藉獨樹一格的曲風與極具感染力的舞台表現，成為台灣流行音樂圈最具代表性的團體之一，直率不做作的嘻哈台客音樂深受廣大年輕人支持，這回要將嗨炸現場氣氛的舞台功力帶到台北大巨蛋，這也是玖壹壹首次在台北大巨蛋為中職球隊賽後演出，5月29日賽後要與大家一起炸翻台北東區的Friday Night！另外5月30日（六）賽後則由「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳震撼開唱，5月31日（日）「韓國人氣樂團」CNBLUE專場級的演出壓軸登場。

本次富邦悍將台北大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，憑悍將勇士聯名卡於富邦悍將售票網購買一般區門票，平日可享5折優惠(每場次限量900張)、假日9折優惠（每場次1250張），30、31日「G!POP流行音樂節」主題日座位全區開放，應援舞台前搖滾熱力區票價為2,500元、本壘後方中央熱力區票價2,800元；外野B1、L2區皆為800元，相關進場贈品則將於日後陸續公布。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王等會員將依享有分階段優先購票資格，優先購票時段自4月23日（四）中午12點30分起陸續展開，首先將開放亞瑟傳奇會員搶先購買，每位亞瑟傳奇每場次限購4張，24日（五）開放亞瑟王優先購票，每位亞瑟王每場次限購4張；4月28日（週二）起中午12點30分一般售票全面啟售。

富邦悍將隊5月底進台北大巨蛋，系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊5月底進台北大巨蛋，系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。圖／富邦悍將隊提供

台北 富邦 中職

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