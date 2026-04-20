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經典賽／費仔和中華隊友建立終生友誼 計畫11月訪台也要學中文

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）接受經典賽官網專訪，今天在首頁登出大篇幅報導，這位擁有5年大聯盟資歷的外野手說：「中華隊完全擁抱我，對此我感激不盡。」

官網指出，費爾柴德2023年就有機會效力中華隊，但他當時目標是拚進紅人隊開季名單，因此拒絕這個機會；儘管如此，費仔了解如果不參加最重要的國際賽，職業生涯就不會完整，因此中華隊在今年經典賽前再次提出邀請，他毫不猶豫加入。

官網特別提到，費爾柴德對於成為中華隊唯一非台灣選手感到焦慮，這點可以理解，後來和認識不久的隊友建立終生友誼，以及一種新的渴望，讓自己沉浸在母親的本土文化中。

費爾柴德表示，過去從未有過這種經歷，感覺對自己意義重大。

費爾柴德的母親12歲從台灣搬到印第安納州，台灣文化在他的成長過程中並未發揮很大作用，這意味費仔參加經典賽不僅讓他首次真正接觸母親的根源，讓她重新和母親建立聯繫。

官網指出，儘管費爾柴德對了解家族歷史感到興奮，但前往台灣加入中華隊卻充滿擔憂，畢竟大部分隊友已經一起集訓幾周，而且所有人都在台灣出生，加上費仔不會說中文，這讓他對自己會受到什麼待遇感到緊張，但這種感覺在幾秒鐘內就消失了。

「他們帶我進來，讓我立刻感覺自己就像家中成員。」費爾柴爾德談到新隊友時，心中充滿感激，他表示，無論他們說了多少英語，都努力讓所有人都了解自己，感覺完全被擁抱。

官網指出，費爾柴德想起自己在大學球隊的氣氛，所有人互相幫助讓他驚嘆不已，個人資料、數據不是最重要的事，所有球員的心裡只有一件事，就是為台灣贏得勝利。

費爾柴德已在籌備再次訪台，希望11月和母親一起回到故鄉，官網形容他非常迷戀為中華隊效力的時光，因此計畫季後學習中文。

官網提到，就在幾個月前，台灣球迷對棒球的熱愛對費爾柴德來說還是謎題，他為他們帶來永遠不會忘記的經典賽表現後，這種堅定不移的崇拜是費仔重返大聯盟之路的動力。

費爾柴爾牢記這股力量，他說：「這提醒自己，我在台灣有很多粉絲，無論如何，他們都會在這個賽季支持我。」

中文 大聯盟 費爾柴德

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