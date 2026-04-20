快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

全障運5月登場 新北推七大服務讓運動無礙

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北市長侯友宜今天主持「賽會有服務」開箱體驗，新北針對選手提供包含器材損壞、身體恢復、交通接駁等，打造「服務型賽會」，也邀請民眾一起來參與這次全國盛會。

體育局今天在市府舉辦開箱體驗，透過「選手的一天」情境模擬，邀請亞帕運羽球國手吳于嫣、台灣最強桌球阿嬤盧碧春及新北市桌球選手林我欽親身參與，實際模擬選手在比賽期間可能遇到的各種狀況。

侯友宜表示，今年全障運不只是競技舞台，更是一場以人為本的服務革新，希望讓選手來到新北，不只是參加比賽，而是感受到一座城市完整的支持系統。

侯友宜說，從賽前準備、賽事進行到賽後恢復，新北市以「服務型賽會」為核心理念，整合醫療、防護、交通與生活等面向，讓每位選手都能專心比賽、安心參賽，充分展現運動實力，這也是新北實踐運動平權與城市共融的重要一步。

體育局說，七大服務創新包括「醫療諮詢全天守護」、「運動恢復專站服務」、「按摩小棧暖心陪伴」、「輔具維修即時協助」、「球拍穿線當天取件」、「交通接駁 服務無礙」與55688台灣大車隊合作設置計程車招呼站，並與Klook推出全障運專屬應援優惠專區，整合飯店、交通、行程和美食體驗等，打造一站式預訂服務，協助選手、親友與觀賽民眾更便利地安排行程。

體育局指出，賽會首次全部競賽種類都有直播，總計超過200小時現場實況，並針對聽障賽項提供手語播報服務，搭配專業主播與賽事講評，提升觀賽臨場感打造真正無障礙的觀賽體驗。

2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

侯友宜 新北

延伸閱讀

匹克球／台中市長盃熱血開打 玖壹壹洋蔥、健志現身助陣

全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

花蓮洪災淹沒操場...只剩1支標槍 光復國中田佳恩拚出全中運金牌

相關新聞

經典賽／返美每場比賽仍見台灣球迷 費爾柴德對中華隊表達感激

第6屆世界棒球經典賽已經結束1個多月，官網今天推出台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）的專訪，從他本來擔心加入中華隊，到台灣球迷瘋狂支持，都有非常詳盡的報導，這位30歲好手說：「台灣人民對棒球的影響和關心，我在經典賽前完全不知。」

日職／徐若熙推算年薪排名高居第6 軟銀5人身價超過5億日圓

日本職棒軟銀鷹隊以3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，本季年薪數字並未正式公布，但從日本相關網站的資訊看來，他的身價在所有日職球員排名高居第6，確實相當頂級。

中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

中信兄弟隊今天再以3：9輸給味全龍隊，開季15戰吞下12敗，打破2018年中信兄弟、1997年兄弟象隊共同保持的16戰12敗，打破隊史最速12敗紀錄。

中職／非重磅主題日照樣破萬「新莊城堡」光速累積5場直逼隊史紀錄

即便不是重點主題日，新莊棒球場依然湧入破萬人潮，加上上周六、周日兩場比賽，本季在「新莊城堡」已賽8場、5場破萬，富邦悍將隊挑戰去年締造的8場破萬紀錄，機會濃厚。

中職／曾頌恩與家人收惡意謾罵 經紀公司將採法律行動

中職中信兄弟隊球員曾頌恩近期因場上表現，收到網路惡意謾罵訊息，所屬經紀公司啟程國際運動行銷發表聲明，將進一步進行相關報案...

中職／豬豬寶貝X珠珠寶貝 「新莊城堡」本季第四度破萬人

新莊棒球場今天再度湧入破萬人潮，將是本季「新莊城堡」第四度票房破萬，此役由人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」擔任開球嘉賓，Fubon Angels李珠珢、丹丹陪在牠的身邊，推滾著藍色大球，賽前萌翻全場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。