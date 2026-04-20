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棒球／亞運副場地岡崎球場 內野黑土、界外區人工草皮

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運棒球副場地岡崎市民球場。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場。記者葉姵妤／攝影

愛知・名古屋亞運將在9月登場，棒球賽事將分在兩個戶外球場進行，主球場為豐橋市民棒球場，今天亞運考察團先至副球場岡崎市民球場進行視察，擔任賽會技術代表的葉志仙指出，場地基本上沒有問題，就是希望能選手村離球場的路程不要太長。

岡崎市民球場位在岡崎中央綜合公園內，場地界外區為人工草皮，場內則是天然草皮，而內野為黑土。看台區內野設有獨立座位，一、三壘側往外野則是長凳，座位區約可容納7千人；外野為草皮小坡，沒有設座椅，但也會開放球迷進場，約可容納6千名觀眾。

葉志仙指出，先前就已曾代表亞洲棒球總會到此場地訪視過，也提出一些改善計畫，這次再來，看到場地已經改善很多了，包括原本已經使多年的界外區人工草皮已翻新，「這場地基本上沒什麼問題，其他設施方面，早期也有提供職業球隊使用，所以不會有問題。」

葉志仙透露，原本曾建議將內野的黑土能改成紅土，但最後仍維持原本的設置，「這個是我們代表隊可能要適應的，因為國內沒有黑土，除了在視覺上會感覺有點不同，黑土也比較軟一點，之後會安排移地訓練，讓代表隊提前來適應場地。」

本屆亞運棒球決賽安排在豐橋市民棒球場，但中華隊預賽仍可能有賽事安排在岡崎市民球場，葉志仙指出，場地沒有問題，但現在還無法確認選手村，「亞棒總要求選手村的路程不要太長，但目前兩個點之間距離一小時，還是希望選手村可以設在近一點的地方。」

亞運棒球副場地岡崎市民球場。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場。記者葉姵妤／攝影

岡崎市民球場牛棚區。記者葉姵妤／攝影
岡崎市民球場牛棚區。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場球員休息室。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場球員休息室。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場看台。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場看台。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場球員席。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場球員席。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場，內野為黑土。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場，內野為黑土。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場看台。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場看台。記者葉姵妤／攝影

亞運棒球副場地岡崎市民球場，界外區使用人工草皮。記者葉姵妤／攝影
亞運棒球副場地岡崎市民球場，界外區使用人工草皮。記者葉姵妤／攝影

棒球 亞運

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