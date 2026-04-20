日職／徐若熙推算年薪排名高居第6 軟銀5人身價超過5億日圓

日本職棒軟銀鷹隊以3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，本季年薪數字並未正式公布，但從日本相關網站的資訊看來，他的身價在所有日職球員排名高居第6，確實相當頂級。

根據baseball-data公布的2026年日職年薪排名，巨人隊洋投馬丁尼茲（Raidel Martinez）12億日圓排名第1，接下來5人都是軟銀球員，莫尼洛（Livan Moinelo）和歐蘇納（Roberto Osuna）各10億、史都華（Carter Stewart）7億、近藤健介5億5000萬、徐若熙5億。

徐若熙旅日首季身價推算5億日圓，和養樂多隊山田哲人、阪神隊近本光司、日本火腿隊有原航平、樂天隊淺村榮斗並列第6，創下歷年台灣球員最高紀錄。

baseball-data預測西武隊林安可本季年薪1億5000萬日圓、樂天隊宋家豪1億日圓、日本火腿隊古林睿煬7500萬日圓。

另外，gurazeni公布的內容有部分不同，馬丁尼茲12億2000萬日圓最高，歐蘇納10億居次，第3到5名是史都華7億7000萬、有原航平6億、近藤健介5億5000萬，接著徐若熙、山田哲人、淺村榮斗、羅德隊波蘭柯（Gregory Polanco）5億並列第6。

不過gurazeni推算林安可本季年薪只有3360萬日圓，宋家豪1億、古林睿煬7500萬日圓。