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中職／非重磅主題日照樣破萬「新莊城堡」光速累積5場直逼隊史紀錄
即便不是重點主題日，新莊棒球場依然湧入破萬人潮，加上上周六、周日兩場比賽，本季在「新莊城堡」已賽8場、5場破萬，富邦悍將隊挑戰去年締造的8場破萬紀錄，機會濃厚。
悍將2018年起進駐新莊棒球場，近年在票房上成長顯著，今年更在開幕前兩波主場系列賽都開出佳績，上周五到周日與統一獅隊的3場比賽依序湧入8982、11338、10539人。
新莊棒球場先前已有3場破萬賽事，分別是主場開幕戰及兩場林哲瑄引退賽，至此已經累積5場破萬。
「新莊城堡」過往單季破萬場次紀錄為去年8場（只計悍將主場），就連獅隊擔任主隊的比賽，也吃到「悍將紅利」，借用新莊棒球場8場，其中4場破萬全數都對悍將。
新莊棒球場單季破萬場次
2026 5場（統計至2026/4/20)
2025 8場
2024 2場
2023 4場
2022 2場
2021 0場（疫情限制進場人數）
2020 0場（疫情限制進場人數）
2019 3場
2018 5場
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