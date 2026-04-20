中職／非重磅主題日照樣破萬「新莊城堡」光速累積5場直逼隊史紀錄

即便不是重點主題日，新莊棒球場依然湧入破萬人潮，加上上周六、周日兩場比賽，本季在「新莊城堡」已賽8場、5場破萬，富邦悍將隊挑戰去年締造的8場破萬紀錄，機會濃厚。

悍將2018年起進駐新莊棒球場，近年在票房上成長顯著，今年更在開幕前兩波主場系列賽都開出佳績，上周五到周日與統一獅隊的3場比賽依序湧入8982、11338、10539人。

新莊棒球場先前已有3場破萬賽事，分別是主場開幕戰及兩場林哲瑄引退賽，至此已經累積5場破萬。

「新莊城堡」過往單季破萬場次紀錄為去年8場（只計悍將主場），就連獅隊擔任主隊的比賽，也吃到「悍將紅利」，借用新莊棒球場8場，其中4場破萬全數都對悍將。

新莊棒球場上周票房再度開出紅盤，Fubon Angels賽前演出。圖／富邦悍將隊提供