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全中運／要命5分箭嚇出一身汗 台南海事驚險奪男團隊史首金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台南海事三箭客合作拿下男團隊史首面金牌。圖／台南市體育局提供
台南海事三箭客合作拿下男團隊史首面金牌。圖／台南市體育局提供

115年全中運射箭複合弓男子團體賽，台南海事男團郭俊緯／陳家紳／陳鑫源在嘉義逼近30度艷陽下洗了一場三溫暖，最終有驚無險以216：215力克桃園市永豐高中，拿下男團隊史首面金牌

今天上午進行高中組團體對抗，台南海事男團金牌戰碰到傳統勁旅永豐高中，開局一路領先，郭俊緯卻在最後一趟射出複合弓罕見的5分，突然讓戰局出現懸念，所幸最後一棒陳鑫源飆出致勝十分箭，不僅避開加射，還直接終結比賽。

「太緊張了，走下來手還在抖！」致勝功臣、高二的陳鑫源笑說：「其實我本來心態還好，覺得不差這一次，但能拿到金牌還是很開心，還是我們全中運第一座冠軍。」

陳鑫源自小不喜讀書，國中決定加入射箭隊，卻跟想像中的不一樣，「本來以為射箭很輕鬆，沒想到訓練非常累，而且成績一直都起不來，覺得自己跟奪牌無緣了，這一勝讓我感覺到自己跟金牌原來這麼近。」

差點鬧出大事的郭俊緯其實是去年混雙金牌，當時搭檔是後來入選亞洲盃錦標賽國手的陳芳翊，他賽後苦笑著解釋：「我拉弓的時候風突然變很大，我一直在找它的規律，顯然是失敗了，時間又不夠我把弓放下，射出去我就知道完蛋了，還好隊友有挺住，之後要請他們吃飯。」

陳家紳國小就開始射箭，國中加入台南射箭名校金城國中，但跟郭俊緯、陳鑫源一樣，反曲弓遲遲繳不出成績，都在九年級接受教練建議改拿複合弓，意外在多年後攜手替學校締造歷史。

對於陳家紳來說，這面金牌更是得來不易，因為他曾犯「目標恐慌」，一種常見於射箭、高爾夫球等精準運動的心理疾病，「前面動作都可以做好，但最後沒辦法完成，有種太急躁的感覺，瞄到十分就很想趕快射，後來選擇換一種發射方式才慢慢改善。」

男團教練劉亭君賽後也釋放壓力，她稱讚選手賽前準備很用心，「我們校內有個選拔賽，他們都有針對自己的缺點調整，我看得出來孩子很希望拿到好成績，很高興他們最後可以放手一搏。」

台南海事一向是府城複合弓重鎮，不過這次終於拿到遲來的男團首金，劉亭君說：「林校長（林永清）雖然剛來，但對射箭隊非常支持，今天早上還來替我們加油。校方最近也替我們爭取附近的射箭場作為練習場地，相信學生會繼續努力。」

全中運 金牌 嘉義

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