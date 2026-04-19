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中職／本季初登板優質先發奪勝 鈴木駿輔坦言二軍開季不甘心

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木俊輔奪下本季首勝。圖/富邦悍將隊提供
鈴木俊輔奪下本季首勝。圖/富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在新莊球場發揮主場優勢，前兩局攻下5分奠定勝基，終場以7：1擊敗統一獅隊，日本投手鈴木駿輔本季初登板，先發7局失1分奪勝，幫助悍將2連勝，獲選單場MVP。

悍將打線面對獅隊先發投手張宥謙，1局下就發動攻勢，葉子霆安打、盜上二壘，再靠邦力多高飛球推進三壘，孔念恩高飛犧牲打攻下全場第1分。

悍將2局下攻勢更猛，林岳谷、葉子霆、邦力多、孔念恩接連安打，加上兩次保送，一口氣打了9人次攻下4分，拉大成5：0領先。

獅隊前3局無法突破悍將先發投手鈴木駿輔的封鎖，4局上林子豪、李丞齡先後安打攻占一、三壘，再靠投手暴投攻下1分，也是全場唯一得分。

悍將8局下攻勢再起，范國宸靠失誤上壘、張洺瑀獲保送，再靠林岳谷安打、王念好高飛犧牲打攻下兩分，擴大領先優勢，終場以6分之差贏球，系列賽2勝1敗結束。

鈴木駿輔用106球完成7局任務，只被揮出4支安打、失1分，單場奪三振9次寫下個人最佳紀錄，優質表現奪下勝投；張宥謙生涯第2戰、本季首次亮相，只投3局被揮出5支安打、出現兩次保送，失5分全是自責分，吞下生涯首敗。

新莊球場今天湧進10539名球迷，鈴木駿輔表示，開季從二軍出發，帶著不甘心的心情，今天能投出這種表現很開心，也很感謝這麼多球迷進場。

鈴木俊輔奪下本季首勝。圖/富邦悍將隊提供
鈴木俊輔奪下本季首勝。圖/富邦悍將隊提供

林子豪 日本 中職

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