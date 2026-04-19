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中職／林鋅杰面對滿壘從沒自信到小小昇龍拳 葉總：表現真的很好！
味全龍隊今天以9：3擊敗中信兄弟隊，拿到本季第10勝，第六局林鋅杰滿壘登板演出關鍵拆彈，危機化解時使出小小的昇龍拳為自己振奮，總教練葉君璋賽後笑說，一開始看得出來他有點抖，但後面有拿出自信，「如果以後一上去就保持那樣的自信，對他會更好。」
龍隊此役在第三、四局攻下7分，取得7：1領先，兄弟第五局靠宋晟睿陽春砲追回1分，第六局前三棒都對郭郁政敲安，龍隊換上林鋅杰接手滿壘危機，雖被王威晨敲安丟掉1分，但後續K掉詹子賢，再讓江坤宇打向三壘的滾地球形成雙殺。
談到林鋅杰的拆彈，葉君璋也直呼：「表現真的很好！」他進一步指出，其實看得出來一開始有點抖，尤其在面對第一位打者時，看起來還是對自己沒有自信的樣子，但後面就有把表現拿出來，期許他在之後的登板都能有那樣的自信。
林鋅杰表示，因為這是自己第二次滿壘登板，不像前一次那麼緊張，即便被王威晨敲出安打，還是按照自己節奏去投，不像以前一開始被打，又會急想著要解決下一棒，帶來反效果。
林鋅杰獲得投手教練納瓦洛的重用，林鋅杰也感受得到，「他對我滿有信心，也會告訴我相信自己，我的球不好打，要我相信自己、不要想太多。」隨著一次次面對危機經驗累積，他也坦言有感覺自己膽子越來越大，「能完成教練給我的任務都很好。」
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