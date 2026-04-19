中職／生涯首度單場2長打 張祐銘透過大量練習挖掘力量

味全龍隊張祐銘今天締造生涯首次單場兩支長打，貢獻4分打點，在味全龍以9：3擊敗中信兄弟隊之戰拿下單場MVP，這是他生涯第三度、主場第一座MVP，賽後幾乎全隊都留在場邊等著看他跳舞，而他也直言：「我不想跳，我本來看到很多人就會很緊張…。」

兄弟先發投手魏碩成第三局因3次四壞保送堆成滿壘，陳子豪打向一壘的滾地球，有機會完成雙殺守備，但捕手林吳晉瑋傳球失誤，先讓龍隊跑回1分，後續保送劉基鴻，再度為龍隊創造滿壘機會，張祐銘敲出清壘二壘打，而他再於第七局敲三壘打，帶有1分打點。

「進來滿多年，滿開心在主場拿MVP。」張祐銘還原第三局滿壘打席，他說對方投手當下控球不穩，「設定要打直球，因為滿壘勢必要跟我對決，所以就是做好自己策略，第一顆只要直球是攻擊。」

這是他生涯第一次單場兩支以上長打，張祐銘指出，去年秋訓、今年春訓都在打擊這方面練得滿多，「雖然滿累，但在這當中找到打到球比較有力的方式，雖然不是什麼爆炸性，但對我來說是很大的進步。」

有趣的是，賽後隊友們幾乎都留在現場等著要看他跳舞，讓他更害羞，「我不想跳，我本來看到很多人就會很緊張，今天算是小小享受一下這種感覺。」