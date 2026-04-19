中職／雄鷹開季16戰10勝破隊史 陳文杰關鍵安打獲選MVP

台鋼雄鷹隊今天繼續在高雄澄清湖球場迎戰樂天桃猿隊，洋砲魔鷹第6局轟出兩分砲追平戰局，陳文杰7局關鍵安打成為致勝一擊，終場以5：4獲勝，上半季第10勝到手，繼續和味全龍隊並列龍頭。

雄鷹開季16場比賽拿到10勝，寫下隊史最快紀錄，陳文杰連續8場安打，關鍵一擊獲選單場MVP；他表示，很多隊友都可拿MVP，每個人串聯打擊和守備，自己才有機會獲選。

猿隊開路先鋒何品室融首局首打席二壘打，林子偉追加安打，再靠林泓育內野滾地球、林智平安打攻下兩分。

猿隊2局上2出局後攻勢再起，何品室融觸身球，再靠林子偉三壘打掩護得分，陳晨威安打再下一城，拉大成4：0領先。

雄鷹2局下曾昱磬安打、顏郁軒觸身球，接著紀慶然安打攻下1分；4局下顏郁軒轟出右外野方向全壘打，本季第2轟出爐，追成兩分差。

雄鷹緊咬不放，6局下攻勢再起，吳念庭獲送後，魔鷹轟出右外野兩分砲，本季第2轟追成4：4平手；7局下高聖恩安打、郭阜林獲保送，接著陳文杰關鍵安打攻下超前分，幫助雄鷹首次領先，一路維持優勢到比賽結束，主場3連勝取得2勝1敗。

雄鷹先發投手黃子鵬生涯首次對決老東家猿隊，投5.2局被揮出9支安打，失4分全是自責分； 施子謙7局上登板，只投1球解決林政華，讓猿隊留下一、三壘殘壘，幸運獲得本季首勝。

猿隊先發投手曾家輝投5.1局失4分， 林子崴後援0.2局失1分吞下本季首敗。