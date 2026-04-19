中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

中信兄弟隊今天再以3：9輸給味全龍隊，開季15戰吞下12敗，打破2018年中信兄弟、1997年兄弟象隊共同保持的16戰12敗，打破隊史最速12敗紀錄。

兄弟此役早早就被打到潰不成軍，先發投手魏碩成第三局因3次四壞保送堆成滿壘，陳子豪打向一壘的滾地球，有機會完成雙殺守備，但捕手林吳晉瑋傳球失誤，先讓龍隊跑回1分，後續保送劉基鴻，再度為龍隊創造滿壘機會，張祐銘敲出清壘二壘打，龍隊攻下4分大局。

魏碩成3局失4分（責失3分）退場，陳琥接手投1局再被敲3安打、失3分，包括朱育賢的兩分砲，龍隊擴大為7：1領先。

兄弟第五局靠宋晟睿陽春砲追回1分，第六局前三棒都對郭郁政敲安，龍隊換上林鋅杰接手滿壘危機，雖被王威晨敲安丟掉1分，但後續K掉詹子賢，再讓江坤宇打向三壘的滾地球形成雙殺。

郭郁政最終以5局被敲8安打、失3分收工，打線則在7局下持續擴大優勢，讓他的本季首勝更加牢固，也是繼2024年8月14日，相隔613天再以先發投手之姿拿到勝投。

兄弟今天輸球後吞下2連敗，戰績3勝12敗，本季還不曾連勝，但只要輸球就是連敗的開始，敗場全數2連敗起跳。

中信兄弟隊外野手宋晟睿、岳政華接球相撞。記者陳正興／攝影

張祐銘兩支長打貢獻4分打點。記者陳正興／攝影