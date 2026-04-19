中職／黎克更認識打者繳好投 兄弟教頭考慮放回先發

中華職棒中信兄弟隊投手黎克（Nick Nelson）昨役5.1局失2分的好投，讓他贏回信任，總教練平野惠一重新將他納入先發輪值人選，黎克認為每一場出賽都讓自己更認識台灣打者。

黎克來台前2場先發合計8局失10分，經歷2場切換到中繼角色，昨天重返先發就投出來台最長局數，他今天接受媒體聯訪時表示：「感覺不錯，前幾場比較好，有往好的方向走去。」

由於過去幾年在其他職棒擔任中繼角色，黎克認為，轉換到先發後，心態上需要調整，前2場回到中繼沒有特別大的幫助，「但每一次出賽，都可以更了解打者，每一場都是學習。」

平野惠一指出，昨天黎克在第5局有守住危機，但第6局則因為被敲全壘打沒能投完，希望黎克抱持著「有投到第6局」、「差1球的悔恨」，這樣2種心態去準備下一場比賽，「他目前會在輪值中」。

在被敲那一轟前，黎克在與捕手高宇杰溝通時曾多次搖頭，他還原當下過程，因前面幾局速球投得不多，加上自己對當天速球有信心，「想要轉換配球，用高球去釣」，結果沒有成功。