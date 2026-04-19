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中職／張翔看「寶貝」李灝宇升MLB想哭 受影響更正向
底特律老虎隊野手李灝宇升大聯盟，統一7-ELEVEn獅隊捕手張翔表示，知道李灝宇一路走來辛苦及努力、很感動；兩人交情以「寶貝」互稱，張翔也受李灝宇影響，面對挫折更正向。
李灝宇今年球季升上大聯盟，成為台灣史上第19人，從小到大交情很好的捕手張翔透露，李灝宇在消息曝光那天早上8時就打電話要跟他分享好消息。
張翔笑說，聽到電話聲的是室友林子豪，接起電話後看到李灝宇在機場，張翔詢問「要上大聯盟了嗎？」李灝宇回覆「對」，張翔與林子豪簡單跟李灝宇說恭喜後繼續睡，等睡醒後突然情緒湧現、很想哭，有補傳訊息跟李灝宇說恭喜。
兩人國小就一起打代表隊，國中、高中是隊友，張翔表示，知道李灝宇國中、高中階段一直都有傷勢問題，但始終堅持自己夢想，可以拚上大聯盟，背後一定做了很多大家無法想像的訓練與防護。
被問起是否看過李灝宇有過什麼挫折低潮，張翔表示，李灝宇個性就是「失敗了，下一次再討回來」，但自己的個性以前很容易因為挫折陷入低潮，現在也受到李灝宇影響更正面，面對失敗再討回來就好。
張翔、李灝宇好交情，甚至到會以「寶貝」相稱，張翔笑說，李灝宇是優先通話順位，比女朋友順位前面，兩人有什麼好消息幾乎都會第一時間告訴對方。
《獅王背後的故事》
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