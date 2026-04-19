中職／李凱威低調登龍隊選球王 看聯盟紀錄「難度高」

味全龍隊內野手李凱威昨天又低調寫紀錄，生涯246次四壞保送登上隊史「選球王」，就連本人也沒發現，但被問到是否要挑戰中華職棒紀錄時，他回答：「太難了吧。」

龍隊昨天在天母棒球場以8比1擊敗中信兄弟隊，李凱威在8局下選到四壞保送，成為隊史累積最多四壞保送的球員，李凱威當下沒注意到這項紀錄，賽後才得知，「能夠在榜單前面也是開心。」

聯盟「選球王」是彭政閔的生涯1033次四壞保送，而且是在7370打席中達成，李凱威進度雖快，但也花了2500打席才累積到246次，聽聞「彭政閔障礙」後坦言，要挑戰的難度太高。

李凱威接受中央社採訪，他笑說自己都是寫一些沒人注意的低調紀錄，聽到球迷為他冠上的「低調人」稱號，認為聽起來很不錯，因為自己個性就是低調。

李凱威今年開季曾陷入打擊低潮，除了先前春訓受傷導致調整較慢，李凱威坦言，今年簽下大約也有影響，「安打打不出來的時候，會求好心切，想說至少趕快擊出一支安打，但結果反效果。」好在近期先找回選球能力，手感也逐漸加溫。